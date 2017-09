Yonne : les gestes de premiers secours, méconnus mais indispensables

Le 9 septembre, c'est la journée mondiale des premiers secours. L'occasion pour les bénévoles de la Croix-Rouge de l'Yonne de sensibiliser le public aux gestes qui sauvent. Des réflexes encore trop méconnus, alors que les accidents de la vie courante font 20 000 morts par an.

"Il faut savoir que moins de la moitié de la population est formée aux gestes de premiers secours." Charles-Emmanuel Cartier est secouriste-formateur à Migennes. Il fait partie des 47 bénévoles de la Croix-Rouges icaunaise. Ce constat est alarmant, indique-t-il, alors que les accidents sont fréquents et peuvent survenir à tout moment.

"C'est arrivé à beaucoup de monde de croiser quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui fait un malaise, ou même une personne trop alcoolisée lors d'une fête. On connaît tous quelqu'un qui s'est déjà senti mal." Ces accidents "de la vie courante", comme on les appelle, sont responsables de 20 000 décès par an en France. Alors connaître les gestes, c'est utile et cela peut vraiment faire la différence. Laetitia Fedronic est la secrétaire territoriale de la Croix-Rouge dans l'Yonne.

Les gestes peuvent donner une vraie chance de survie

"Prenons une personne qui a fait un malaise, qui ne se réveille plus, qui ne respire plus. Si les secours mettent 20 minutes à arriver, et que vous ne promulguez pas les gestes de premier secours, c'est 20 minutes pendant lesquelles la personne ne respirera pas." Ce qui peut causer de graves dommages, le corps ayant besoin d'oxygène pour fonctionner correctement. A l'inverse, précise-t-elle, "si, après avoir appelé les secours, vous êtes capable de faire un massage cardiaque et des insuflations, là, vous lui permettez d'avoir une vraie chance de survie."

Un gain de temps précieux ; d'autant plus que dans l'Yonne, le temps d'intervention des secours est d'environ 15 minutes - avec des disparités suivant les endroits. C'est 4 minutes de plus que la moyenne nationale. Une question de minutes mais qui peut se révéler vitale.

Infos pratiques

Pour rencontrer les bénévoles de la Croix-Rouge, rendez-vous ce samedi 9 septembre de 10 h à 18 h, à la gare d'Auxerre, la gare de Migennes ou devant la cathédrale de Sens.