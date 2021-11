Yonne : les habitants des Vallées de la Vanne passent à la téléconsultation médicale

Une borne de télémédecine vient d'être installée dans un local situé à Vareilles, commune déléguée des Vallées de la Vanne. Une façon de lutter contre la désertification médicale. Il y a actuellement un médecin pour 9000 habitants sur la communauté de commune de la Vanne et du pays d'Othe

Les habitants des Vallées de la Vanne vont pouvoir consulter un médecin généraliste près de chez eux. Pas directement dans son cabinet, mais en Visio, comme on en a l'habitude depuis le Covid.

Une borne de télémédecine vient en effet d'être installée dans un local situé à Vareilles (commune déléguée de la nouvelle commune des Vallées de la Vanne).

Et c'est pour cette raison que le conseil municipal des Vallées de la Vanne a fait appel à la société MEDADOM, spécialisée dans la télémédecine.

La borne est simple d'utilisation. Il faut dans un premier temps créer un compte à son nom sur la borne avec sa carte vitale et à l'aide de son smartphone. Ensuite il suffit de se laisser guider explique Louis de Traverse de la société MEDADOM. " Après avoir répondu à quelques questions d'ordre médical, vous allez vous retrouver face à un vrai médecin qui va faire une consultation. Comme vous lui aurez signifié auparavant pour quelle raison vous consultez, de la fièvre, un rhume, une toux ou un mal de ventre, il peut vous demander si c'est nécessaire d'utiliser des dispositifs médicaux qui sont connectés sur la borne de télémédecine. Un stéthoscope, un tensiomètre ou encore un thermomètre. Et ça aboutit à un diagnostic en Visio. Le médecin peut alors vous prescrire une ordonnance que vous allez pouvoir imprimer au niveau de la borne. "

Cette borne de télémédecine ne remplace pas un médecin selon Luc Maudet, le maire des Vallées de la Vanne. Mais elle va permettre aux habitants d'avoir un avis pour de petites pathologies . Jusqu'ici, c'était très compliqué. " Pas facile d'entamer un processus de consultation quand on a des symptômes bénins. Il faut aller à Sens, c'est un certain nombre de kilomètres ou alors si on a pas de médecin il faut aller aux urgences. Ou alors les gens ne consultent pas en disant que ça va s'arranger. Mais des fois ce sont de petits symptômes qui peuvent s'aggraver. Alors si la personne vient en téléconsultation, le médecin peut rassurer, donner un traitement ou envoyer vers un autre médecin ou un spécialiste. "

La commune des Vallées de la Vanne a signé un contrat de 3 ans avec MEDADOM. La borne de télémédecine lui coutera 250 euros par mois.

Dans un premier temps , cette borne sera accessible aux habitants sur rendez vous le mardi, jeudi et vendredi.

Un numéro de téléphone sera activé la semaine prochaine pour prendre rendez-vous : le 03 73 74 97 44