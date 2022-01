Yonne : menu détox du chef étoilé du Château de Vault de Lugny pour se remettre du réveillon

Franco Bowanee est actuellement en vacances dans sa famille à l'île Maurice. Après le foie gras , les plats en sauce, le plateau de fromage et les gâteaux, nous lui avons demandé de nous faire une idée de recette plus équilibrée. "Il faut s'appuyer sur les légumes de saison. Actuellement on a des potimarrons des butternuts, des navets , des topinambours, des salsifis."

Un dos de cabillaud en papillote et ses légumes de saison

Le chef étoilé du Château de Vault de Lugny a donc pensé à un dos de cabillaud en papillote. " On ajoute des lamelles de gingembre, un peu d'agrumes. Des zestes de citron vert par exemple. On assaisonne avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive. On peut aussi rajouter une pointe de curry dans la marinade ou du curcuma. On ferme le papillote et on met à cuire sept minutes à la vapeur. Et donc à coté, on peut faire des bâtonnets de salsifis, ou des quartiers de rutabagas et de navets, que l'on met cuire également à la vapeur. Et là, on va avoir beaucoup de saveurs. "

Franco Bowanee Copier

Une salade de fruits de saison avec des feuilles de menthe

Reste maintenant à trouver un dessert, léger également. "On va bien sûr privilégier les fruits de saison. En ce moment à l'île Maurice , il y a pleins de fruits exotiques . Mais en France on peut trouver aussi des litchis, et pas mal d'agrumes qui sont très biens. On peut faire une salade de fruits toute simple, juste avec des feuilles de menthe et pas trop de sucre surtout."