Yonne: Mobilisation d'ampleur au centre hospitalier spécialisé

250 agents ont manifesté contre la mise en place du groupement hospitalier de territoire (GHT), une organisation qui vise à une plus grande efficacité et plus de cohérence dans l'offre de soins au niveau départemental. Mais les salariés de l’hôpital psychiatrique ne veulent pas de ce groupement.

Les agents craignent des suppressions de postes et une baisse des moyens pour la psychiatrie. Une discipline qui ne ressemble à aucune autre, et où le facteur humain est particulièrement important. Philippe Barbery est infirmier psychiatrique à Auxerre. Il est aussi représentant du syndicat CGT:" La psychiatrie nécessite des moyens très particuliers. Si l'on se trouvait noyé dans ce groupement, cela diminuerait l'offre de soins en santé mentale. La mesure est économique mais pas humaine."

Le personnel redoute que les besoins spécifiques de la psychiatrie ne soient plus pris en compte.

Philippe Bouquet est représentant du syndicat FO à l’hôpital psychiatrique:" L'hôpital ne sera plus autonome dans ses choix. On est plus capitaine du navire. La fusion entrainera un démantèlement du CHSY. La spécificité de la santé mentale ne sera plus prise en compte."

"On a besoin de travailler en sécurité et les patients aussi " - Jessica, infirmière

Le travail est très particulier en psychiatrie explique Jessica, infirmière en psychiatrie: " Nous avons une organisation du travail complètement différente des autres établissements. On travaille dans le relationnel, notre façon de travailler est unique. On a besoin de travailler en sécurité et les patients aussi."

Le conseil de surveillance de l’hôpital psychiatrique a adopté une motion pour dénoncer ce rattachement au Groupement Hospitalier de territoire. Mais c'est l'Agence Régionale de Santé qui va trancher, le 1er mai.

Le CHSY compte 850 agents à Auxerre, Sens et à l'unité de long séjour de Vézelay. Il compte 360 lits ( dont 100 sur le lieu de vie de Vézelay). Il accueille aussi plus de 10 000 patients chaque année en ambulatoire.

Le CHSY dispose pour l'instant d'une dérogation qui lui permet d'échapper (contrairement à tous les autres établissements de la région) au groupement hospitalier de territoire, mais la dérogation n'est valable que jusqu'au 1er juillet. L'ARS dira donc le 1er mai si cette dérogation est reconduite ou si elle s’arrête.