Yonne : pas de couvre-feu mais fermeture à 22h des bars à partir du 24 octobre

Face à la seconde vague de l'épidémie le gouvernement hausse le ton. Ce jeudi après-midi Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé de nouvelles mesures pour limiter et freiner la propagation du coronavirus en France. 38 nouveaux départements passent en "zone d'alerte maximale" et le couvre-feu y est étendu. C'est le cas des départements voisins de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire, du Loiret et de l'Aube. Au total, 46 millions de Français sont concernés mais pas les Icaunais. En effet, un certain nombre de départements reste en "état d'urgence sanitaire" comme l'Yonne qui voit toutefois les mesures sanitaires être renforcées.

L'Yonne ne passe pas en zone d'alerte maximale et n'est pas concernée, pour l'instant par un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin © Visactu - Visctu

La situation sanitaire s'aggrave dans l'Yonne

Dans l'Yonne, l'épidémie ne cesse de gagner du terrain et les voyants sont au rouge depuis plus d'une semaine désormais. Les deux premières séries de restrictions annoncées par le Préfet n'ont pas permis d'inverser la tendance.

Actuellement le taux d'incidence dans l'Yonne est de 136/100 000 avec des disparités selon les territoires. Le taux de positivité est de 11,52% dans le département contre 12,85% en région Bourgogne-Franche-Comté. Cependant, selon la préfecture de l'Yonne, le virus circule de manière plus active dans l'Auxerrois avec un taux d'incidence de 200 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 13%. Dans le Sénonais, le taux d'incidence est plus bas 100/100 000 avec 10% de tests positifs. Enfin à ce jour, 43 personnes sont hospitalisées dans l'Yonne à cause du coronavirus dont huit en réanimation. Il y a au total 22 places dans les services de réanimation icaunais.

La préfecture renforce les mesures sanitaires

Après deux premières salves de mesures, la préfecture de l'Yonne renforce de nouveau les mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Car même si les premières mesures ont ralenti la progression de celle-ci, il faut aller encore plus loin rappelle le préfet Henri Prévost :

Dès samedi 24 octobre, tous les bars icaunais fermeront à 22h. Les restaurants ne sont pas concernés.

Les restaurants ne sont pas concernés. Le masque est obligatoire dans les zones commerciales et sur les parkings de supermarché.

L’arrêté préfectoral sera signé vendredi 23 octobre pour une application dès le lendemain samedi 24 octobre.

Les mesures déjà en cours dans l'Yonne