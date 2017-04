Yonne : Phil, atteint de la maladie de Charcot, réalise un rêve

Le Sénonais Philippe Ménard, atteint de la maladie de Charcot, a participé au Marathon des Sables, au Maroc. Des proches ont couru pour lui et l'ont rejoint sur la ligne d'arrivée.

Il en rêvait, il l'a fait. Phillippe Ménard - dit Phil - a participé au Marathon des sables, au Maroc. Malgré les difficultés liées à la maladie de Charcot et aux déplacements en fauteuil roulant, il a rejoint la ligne d'arrivée, dans le désert. Patrice et Cyril ont couru pour lui, et pour mieux faire connaître la maladie de Charcot, l'équivalent de 6 marathons. Soit 250 km en quasi auto-suffisance.

Cyril et Patrice avant leur départ pour le Maroc © Radio France

Phil, à l'arrivée du Marathon des sables, au Maroc © Radio France

Un projet qui a pu se concrétiser également grâce à une campagne de financement participatif : plus de 5000€ ont été récoltés !

Se déplacer en fauteuil roulant dans le désert, difficile mais pas impossible © Radio France

Phil n'exclut pas de se lancer dans une nouvelle expéditions, en compagnie d'autres malades.

Phil, bien entouré lors d'un séjour de répit au Pays Basque © Radio France -

