Tabagisme : On se prépare maintenant au mois sans tabac dans l'Yonne

Celles et ceux qui veulent relever le défi du mois sans tabac ont dix jours pour se préparer. Françoise Amelot, la directrice de l'association Tab'agir dans l'Yonne nous donne toutes les clés pour mettre toutes les chances de réussir de notre coté.

France Bleu Auxerre : Ne pas fumer pendant un mois, c'est ambitieux quand même pour quelqu'un accro au tabac depuis des années?

Françoise Amelot : Je ne crois pas que ce soit si ambitieux que ça dans la mesure où la moitié des fumeurs ont envie d'arrêter de fumer et que souvent, ils se sont testés plus ou moins longtemps avec plus ou moins de réussite. Et ça, ça fait partie du cycle : il faut faire plusieurs essais, plusieurs tentatives d'arrêt pour arrêter définitivement.

On s'arrête rarement du premier coup ?

En moyenne, il faut faire 7 tentatives pour pouvoir arrêter définitivement. Alors, bien sûr, on connaît tous quelqu'un qui a arrêté du jour au lendemain. Mais malheureusement, le tabac, c'est une drogue dure et c'est difficile de s'en sortir. Il faut encourager ces tentatives. si on arrête de fumer pendant 30 jours , on a cinq fois plus de chances de stopper définitivement le tabac.

Pourquoi est-il plus facile d'arrêter de fumer en groupe, pendant ce genre d'opération?

C'est ce qu'on appelle une opération de communication sociale. On s'entraîne les uns les autres, qu'on soit fumeurs et ex-fumeurs ou non-fumeurs. On est tous concernés par ça, nos proches, nos amis qui peuvent être touchés par cette drogue. Et du coup, on est là pour les encourager. Il y a toute la campagne nationale de Santé publique France qui envoie des messages, des vidéos avec des soutiens d'artistes plus ou moins connus. Et puis surtout, il y a les associations locales qui sont là, également financées par l'Etat, pour accompagner les fumeurs.

Comment les aide t-on ?

A Tab'agir, on accompagne gratuitement les fumeurs qui ne se sentent pas capables d'y arriver seuls. On les accompagne avec des médecins, des sages femmes, des consultations médicales. On accompagne également en diététique parce que souvent, on a peur d'arrêter de fumer, parce qu'on a peur de prendre du poids. Ou alors on a déjà fait des tentatives et on a pris du poids. Nous avons des consultation médicale, des consultations en diététique et des consultations pour la gestuelle.

Est-ce que la crise sanitaire et l'angoisse qu'elle a pu favoriser, a incité au tabagisme?

Oui, Il y a eu une augmentation de la consommation du tabac pendant la période de confinement. Ça, c'est clair. Les chiffres le prouvent. Pour autant, quand on est fumeur, on a toujours envie d'arrêter de fumer quelque part. Certaines personnes ont vécu le confinement de manière plutôt difficile et pour d'autres, ça leur a permis, d'arrêter , car souvent c'est pendant les pauses avec les collègues qu'on fume et avec le télétravail, ce rituel a été chamboulé.

Qui sont les plus gros fumeurs aujourd'hui?

On est sur des jeunes 18 -25 ans , mais ça tend à diminuer quand même la consommation chez les jeunes. Et puis, pour ceux qui arrêtent ou décide d'arrêter , on est sur la tranche des 45 ans -50 ans.