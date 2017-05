Yonne: Une centaine de cerveaux en ébullition à Auxerre

l'IUT accueille jusqu'à jeudi le congrès national de la recherche. Un moment de partage et d'échange pour les universitaires. On parle notamment chimie, biologie, santé, robotique mais aussi de travail concret dans des entreprises du département.

Si le monde de la recherche n'est pas toujours très compréhensible pour le grand public, à Auxerre, on essaie d'être de plus en plus concret ,et pourtant ce n'est pas gagné lorsque l'on écoute Salma " mon sujet , l'optimisation de mesures dans l'usine du futur"

Comprenez comment améliorer des outils de mesure déjà très perfectionnés. Mais pour éviter d'être trop déconnecté de la réalité, la doctorante ne travaille pas qu'à l'université, mais aussi directement au sein d'entreprises icaunaises, au près des ouvriers concernés par son travail : " l'objectif c'est d'aller à la recherche appliquée en créant ou renforçant une entreprise de la région"

"changer de regard sur la recherche"

Pour le responsable de l'IUT d'Auxerre Jean-François Fontaine, ces parcours sont de bons moyens de faire changer de regard sur la recherche: "ce ne sont pas forcément tous des chercheurs en laboratoire en blouse blanche, il est important qu'ils puissent arriver à créer eux même leur activité économique"

Créer de l'emploi dans l'Yonne.

l'IUT d'Auxerre veut développer les relations entre les territoires, et la recherche, et créer de l'emploi dans l'Yonne.

Le reportage de Kévin Dufrêche.