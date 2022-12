Yuka gagne son combat contre les nitrites dans la charcuterie industrielle à Aix-en-Provence

"C'est notre première grande victoire et un soulagement ! " Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka , laisse éclater sa joie au micro de France Bleu Provence. Yuka compte 34 millions d'utilisateurs. "La preuve que si on est unis, on peut résister à d'importants lobbys". La cour d'appel d'Aix-en-Provence a totalement désavoué le jugement du tribunal de commerce d'Aix de la mi-septembre 2021. La cour a reconnu à Yuka le rôle "d'aider les consommateurs à faire de meilleurs choix pour leur santé" en proposant "un outil" pour "obtenir une amélioration des produits" auprès des industriels. Julie Chapon : "Depuis trois ans, on se bat avec la ligue contre le cancer et Foodwatch pour faire interdire les nitrites. C'est donc une victoire pour la liberté d'expression, la liberté d'informer les consommateurs. C'est une victoire pour les consommateurs".

ⓘ Publicité

loading

Des nitrites "probablement cancérigènes"

L'appli permet de scanner les aliments et de relèver les taux de nitrites dans les jambons et saucissons - conservateurs "probablement cancérigènes" dit Yuka qui se base sur plusieurs études scientifiques. La cour d’appel d'Aix-en-Provence reconnaît que Yuka s’appuie sur une base factuelle suffisante pour considérer ces additifs comme étant à "risque élevé". L’avis de l’ ANSES - agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - de juillet 2022, confirme "l’existence d’une association positive entre l’exposition aux nitrates et/ou aux nitrites via la viande transformée et le risque de cancer colorectal".

Yuka avait pourtant été condamnée

C'est un sacré retournement de situation puisqu'en septembre 2021, Yuka a été condamné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour pratique commerciale trompeuse et déloyale" ainsi que "dénigrement". Yuka devait payer 35.000 euros (dont 10.000 de frais d'avocats) et supprimer de son appli tous les contenus trompeurs et dénigrants. Non seulement toutes ces poursuites sont annulées - le plaignant ABC Charcuterie est débouté de l'intégralité de ses demandes - mais il devra s'acquitter de 20.000 euros de frais d'avocat.

Deux autres procès en appel en 2023

Yuka a été ciblée par deux autres procès qu'elle a perdus en première instance : la marque Auvernou en Corrèze et la FICT - fédération des industriels Charcutiers Traiteurs - à Paris. Elle espère la même rédemption qu'en Provence. Elle sera fixée en appel en 2023, en février et avril, dans les deux dossiers. Avant même les conclusions des deux procès, la fédération annonce déjà que "ABC Industries" va se pourvoir en cassation pour contester les conclusions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La fédération des charcutiers industriels exige une "information juste"

Interrogé par France Bleu Provence, Fabien Castanier, le délégué général de la Fédération des Industriels Charcutiers Traiteurs "s'étonne" de la teneur de l'arrêt "qui infirme l'intégralité du jugement du tribunal de commerce". "Les nitrites sont autorisés en Europe, et même obligatoires en Italie et en Allemagne". Le délégué affirme ne pas être hostile aux applications d'aide à la consommation, mais il réclame "une information juste. Et les allégations de Yuka vont au-delà des éléments scientifiques disponibles. Et vos auditeurs doivent le savoir, la France, avec le Danemark, est le pays qui applique les teneurs en nitrite maximales les plus basses en Europe et peut-être dans le monde".

loading

La pétition de Yuka et Foodwatch pour interdire les nitrites a obtenu 370 000 signatures.