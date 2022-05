Yves-André Vimont, médecin-directeur du centre de rééducation de Noth prend sa retraite

Une page se tourne au centre de rééducation de Noth (Creuse). Le médecin-directeur Yves-André Vimont prend sa retraite ce mardi. Arrivé en 1996, il a pris la direction du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CRRF) André Lalande en 2018. Avec ses 57 lits d'hospitalisation de jour, il accueille notamment les victimes d'AVC ou d'accidents. C'est le départ d'un sacré personnage qui a marqué l'établissement.

Le départ du médecin-directeur

Difficile d'approcher le docteur Vimont à son pot de départ. Tout le monde veut lui parler. Pour certains, il fait même partie de la famille. "Mon mari dit que j'ai deux pères, mon père paternel et M. Vimont", s'amuse Véronique Vadic, cadre de santé. "On a multiplié les projets auprès de cet homme qui était un visionnaire et qui nous a portés, entraînés dans son dynamisme", raconte celle qui est arrivée au centre André Lalande peu après le docteur.

Les remplaçants du Dr. Vimont : Patrice Filloux, directeur, et Muriel Pasty-Fraux, médecin-cheffe © Radio France - Nicolas Joly

Mais pas de panique, le docteur Vimont ne sera plus le patron du centre, mais il reviendra consulter de temps en temps. "Je n'aurai plus à me soucier des problèmes administratifs, de la gestion des ressources, etc. J'aurai juste à faire mon cœur de métier, m'occuper des patients", se réjouit-il. Il laisse la main à un binôme qui aura un défi à relever, selon lui : "il faudra faire face aux difficultés de recrutement. On va réduire de façon significatifs nos effectifs si l'on ne retrouve pas de remplaçants". Ce sera à ses remplaçants Patrice Filloux, directeur, et Muriel Pasty-Fraux, médecin-cheffe, de résoudre cette problématique.