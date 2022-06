La Bretagne pleure Yves Coppens, un Vannetais "au savoir lumineux"

Découvreur de Lucy, longtemps considéré comme le squelette d'australopithèque le plus ancien de l'humanité, paléontologue de renom mais aussi amoureux des mégalithes de Carnac, le Breton Yves Coppens est mort ce mercredi 22 juin à l'âge de 87 ans. Son éditrice Odile Jacob l'a annoncé ce jour.

Yves Coppens a grandi en Bretagne. Ses parents avaient une maison à la Trinité-sur-Mer, et c'est enfant qu'il a pour la première fois été fasciné par un dolmen, situé en face de la maison familiale, comme il le racontait en 2018 dans cette interview accordée à France Bleu Armorique :

Yves Coppens y dévoilait notamment une anecdote amusante : la famille de sa grand-mère fut un temps propriétaire du terrain des alignements de Kermario à Carnac avant de les céder à l'Etat. Le paléontologue a été un temps président du comité scientifique pour le classement des mégalithes du Morbihan au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un classement en passe d'aboutir, et pour lequel il avait beaucoup œuvré, souligne Olivier Lepick le maire de Carnac et président de l'association Paysages de Mégalithes : "C'est une tristesse de perdre un modèle, un ami, quelqu'un qui était bourré d'humour, qui avait un savoir lumineux, qui aimait le partager. C'est encore plus triste de le perdre avant d'obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que j'aurais tellement aimé qu'il soit encore parmi nous ! Nous sommes probablement à une dizaine de mois d'obtenir cette inscription. C'est évidemment très largement grâce à lui. C'est triste de penser qu'il ne verra pas cette inscription à laquelle il tenait tant."

Michel Cabaret se souvient d'un homme "drôle et savant"

Il avait toujours une petite pointe d'humour avec beaucoup de science derrière. - Michel Cabaret, directeur de l'Espace des sciences de Rennes

Yves Coppens s'était rendu à l'Espace des Sciences de Rennes dans les années 90 pour une conférence sur Lucy. Son directeur Michel Cabaret se souvient d'un homme "drôle et savant" : "Yves Coppens avait découvert des dents de mammouth au Mont Dol près du Mont-Saint-Michel. Je me souviens qu'il avait toujours de l'humour pour expliquer les choses. Il nous avait raconté qu'à l'époque, les humains qui chassaient le mammouth pour se nourrir devaient sûrement être malins mais aussi gourmands, parce que dans les dents humaines de l'époque on ne retrouvait que des animaux jeunes, et dont la chair était plus tendre que celle d'animaux âgés ! Il y avait toujours une petite pointe d'humour, avec beaucoup de science derrière. C'est un grand monsieur qui disparaît, une grande personnalité scientifique française et mondiale."

Michel Cabaret se souvient aussi des mots du paléontologue sur Lucy mais aussi plus récemment sur le Covid :

Yves Coppens était membre de l'Académie des Sciences, de celle de médecine, et de nombreuses académies étrangères. Il a donné son nom à deux collèges en Bretagne, à Malestroit et Lannion.