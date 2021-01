7 centres de vaccination vont ouvrir d'ici une semaine dans les Alpes-Maritimes

Il y a tout d'abord les doses de vaccins qui arrivent de plus en plus nombreuses. 7.800 sont désormais disponibles dans le département des Alpes-Maritimes ce mercredi matin. Attention, selon la stratégie française, 7.800 doses, cela signifie 2.900 personnes vaccinées car la prise se fait en deux fois, espacée de 3 semaines. Quand on administre la première piqûre, on garde en effet la dose en frais pour ce patient.

Il y a aussi une accélération sur les personnes qui peuvent désormais bénéficier de la vaccination: les résidents des EHPAD publics et dés la semaine prochaine les EHPAD privés et depuis hier mardi, tous les personnels de santé de plus de 50 ans travaillant dans le public, dans le privé ou en libéral ainsi que les sapeurs pompiers, ceux aussi âgés de plus de 50 ans. Quand on parle de personnel de santé c'est au sens large; sont en effet concernés les infirmiers, médecins, brancardiers, assistantes sociales, etc. Pour les vacciner, 7 centres vont ouvrir dans le département: à Grasse, Cannes, Antibes, Nice, Breil-sur-Roya, Puget-Thénier et dans la maison médicale de Roquebilière. A Nice, le centre sera peut-être même multi-sites, à cheval sur L'Archet, Pasteur et Cimiez. Ces centres seront tenus par des personnels des hôpitaux ou fournis par le Conseil Départemental; exemple à Puget-Théniers. Ce sont des centres qui ensuite pourront accueillir d'autres personnes, on pense aux sapeurs-pompiers qui viennent d'être inclus dans la phase 1 du calendrier.