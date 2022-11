"Zéro alcool pendant la grossesse" : des bars de Tours sensibilisent leurs clients pendant tout le week-end

L'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap évitable en France. Ce phénomène favorise aussi les maladies psychiatriques chez l'enfant ainsi que le décrochage scolaire. Pour sensibiliser les clients au phénomène, des bars et des restaurants de la place Plumereau à Tours participent à l'opération "Tables jaunes" dès ce vendredi 18 novembre et tout le week-end. Ils seront notamment habillés de jaune pour marquer les esprits et seront disponibles pour discuter avec les clients. Des opérations de prévention importantes alors que 61% des habitants de la région Centre Val de Loire ne connaissent pas les conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse selon un sondage Opinion Way.

Des femmes toujours très précautionneuses

Si ce chiffre peut paraître étonnant, les femmes restent très prudentes. Trouver une femme enceinte qui consomme de l'alcool c'est extrêmement rare à Tours voire impossible selon Arnaud Mascret, le patron du restaurant "Chez Maddie" : "Cela fait 15 ans que je fais ce métier, je ne pense pas avoir vu une femme enceinte boire une seule fois, dans mon restaurant ou ailleurs" assure-t-il. Nina est l'une d'entre elles. Maman de son deuxième enfant depuis quelques jours, c'était comme évidence : elle a privilégié la limonade aux cocktails pendant neuf mois : "J'avais conscience du problème, des problèmes neurologiques. J'allaite et je ne bois pas non plus pendant l'allaitement car l'alcool passe aussi dans le sang" explique la jeune femme. En revanche, elle assure ne pas avoir été plus avertie que ça par son médecin. D'ailleurs, un tiers des médecins généralistes ne posent pas la question de l'alcool lors d'un suivi de grossesse toujours selon un sondage Opinion Way.

Une femme enceinte ne peut pas se voir refuser un verre d'alcool

Quand bien même les femmes enceintes s'accorderaient un verre de temps en temps, ce n'est jamais en public selon Arnaud Mascret : "Une femme enceinte qui boit c'est encore assez choquant, c'est quelque chose que l'on fait plutôt à la maison". La consommation d'alcool pendant la grossesse est une pratique à risque pour la santé du bébé et les serveurs ne peuvent pas l'empêcher comme l'explique Pierre-Henri Delmas du bar "Au temps des rois" : "On n'a pas les moyens de refuser un verre, ce serait un refus de vente et ça je n'ai pas le droit. On a les moyens de lui déconseiller mais c'est la seule arme que l'on a". L'autre arme c'est la prévention, son bar fait partie des établissements mobilisés pour l'opération "Tables jaunes".