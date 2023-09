Zones bleues : comment devenir centenaire ?

Connaissez-vous les zones bleues ? Ce sont ces endroits du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. On en compte au moins 4 dans le monde et un documentaire Netflix, intitulé "100 ans de plénitude : les secrets des zones bleues" les explore. Parmi elles, l'ile japonaise d'Okinawa, celle d'Ikaria, en Grèce, la péninsule de Nicoya au Costa-Rica, et puis une région montagneuse de Sardaigne, le Nuoro, où un seul village a compté près de 60 centenaires pour 3000 habitants au cours des 30 dernières années.

Le documentaire suit Dan Buettner explorateur et chercheur spécialisé sur la question des centenaires, qui nous livre quelques secrets sur la longévité de ces personnes âgées. Et d'après lui la bonne santé découle d'un mode de vie : une alimentation saine, en grande partie locale, une activité physique quotidienne, un lien social très fort et une vie avec le moins de stress possible. Facile, non ?

Attention, en revanche, les bénéfices ne valent que pour les personnes qui y habitent depuis un certain temps, ce n'est pas en passant vos vacances là-bas que vous allez pouvoir vivre plus longtemps.