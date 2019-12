Zoo de Beauval : bientôt un bébé panda ?

Saint-Aignan-sur-Cher, France

Lundi 23 décembre, les équipes du zoo de Beauval ont fait se rencontrer la panda femelle, Huan Huan et le panda mâle Yuan Zi. Une rencontre qui avait un objectif assumé : faire que les deux ursidés se reproduisent. Malgré des contacts, il n'y a pas eu d'accouplement. Les soigneurs et les vétérinaires du zoo, accompagné par un spécialiste chinois de la reproduction des pandas, ont décidé de réaliser une insémination artificielle entre les deux pandas. "Notre femelle panda a eu ses chaleurs très tôt cette année. D'habitude, c'est plutôt en février ou mars. Mais dès mi-décembre, elle a montré des changements de comportement : augmentation de l'activité, marquage de son odeur, vocalises... Et les analyses ont confirmé un pic hormonal. C'était maintenant ! ", explique le parc dans un communiqué. Cette reproduction, si elle fonctionne, participe à la sauvegarde de l'espèce.

Une insémination sous anesthésie

Les équipes de Beauval ont fait deux inséminations, pour arriver le plus proche possible de l'ovulation. La première le 23 décembre à 21 h et la deuxième la 24 à 5 h du matin. Les prélèvements ont été fait pendant que les deux animaux étaient sous anesthésie générale. Les vétérinaires veulent que la fécondation fonctionne, mais ils ont de quoi espérer. La semence de Yuan Zi est considérée comme de bonne qualité. La reproduction des pandas est compliquée, car ils ne sont matures sexuellement que vers cinq ou six ans et la période de reproduction ne dure que quelques jours par an.

Les prélèvements ont été fait pendant que les deux animaux étaient sous anesthésie générale. - ZooParc de Beauval

Une, ou deux, surprises dans quelques mois ?

Il va falloir attendre un peu avant de savoir si l'insémination a marché. " Seule une échographie nous permettra de lever le doute en toute fin de gestation, 3 semaines maximum avant la mise bas. Avant le petit, est trop petit donc invisible à l’échographe", certifie le zoo. Un petit ou deux pourraient alors naître. C'est la même méthode qui a été utilisée pour la conception de Yuan Meng. Ce bébé panda était le premier à voir le jour en France le 4 août 2017, à Beauval.