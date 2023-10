Saviez-vous qu'il existe un vignoble dans les Yvelines ? Découvrez le Domaine La Bouche du Roi !

Un vignoble ... dans les Yvelines !

Ici, l'Île-de-France renoue avec son passé viticole. À la fin du XVIIIe siècle, l'Île-de-France est la plus grande région viticole de France, la vigne y couvre 45 000 ha, plus que la Bourgogne d'aujourd'hui !

ⓘ Publicité

C'est dans la plaine de Versailles à 20 minutes de Paris que nous accueille Adrien Pélissié, avec Julien Bengué et Julien Brustis, ils ont fait le pari d'y installer un vignoble il y a 6 ans. L'objectif ? Produire des vins équilibrés avec des cépages dont les besoins en chaleur et ensoleillement sont juste satisfaits par le climat local afin de développer une typicité unique.

loading

« Il n'y a pas de grand vin sans raisin sain »

Comme on peut le lire sur le site du Domaine, la philosophie viticole est celle "d'une agriculture biologique, idéale sur cette parcelle en jachère historique." Il s'agit en effet d'un sol pauvre et drainant, ce qui a permis la mise en place d'une agriculture sans engrais ni pesticides.

Comment fonctionnent les cuves de vinification ?

Dès 7H, Antoine Pélissié nous a offert en direct une visite du domaine en démarrant par les parcelles de vignes, suivi des cuves de vinification pour enfin terminer au coeur du chai d'élevage.

loading

loading

Un domaine installé sur des terres historiques.

Dès 1588, une poignée de sommeliers et d'échansons sélectionnent et garantissent la qualité des vins servis à Versailles, on les appelle la Bouche du Roi. C'est dans ce cadre somptueux que vous accueillent Adrien et ses collaborateurs.

loading

Retrouvez le Domaine de la Bouche du Roi sur Instagram et sur leur site .