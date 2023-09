Séisme au Maroc : les premiers camions remplis de dons quittent La Rochelle

Près de 3.000 morts et plus de 5.600 blessés, le bilan du séisme qui a frappé le Maroc le vendredi 8 septembre dernier fait froid dans le dos. Pour venir en aide aux populations sinistrées, la solidarité s'est organisée à La Rochelle, notamment grâce à l'association La Porte Ouverte. Des vêtements, des couches, des tentes… La collecte lancée par l'association franco-marocaine laïque a été un vrai succès. Les premiers camions remplis de dons ont quitté La Rochelle en ce début de semaine.

Des dons utiles

Pour organiser cette collecte, Karim Touili, le président d'honneur de l'association, a fait appel aux autorités marocaines, "j'ai vu avec eux ce dont ils avaient besoin sur place, ils nous ont parlé de couvertures, de tentes, et c'est exactement ce qu'on a eu". En parallèle, il faut aussi penser aux "habitudes culturelles" selon Karim Touili. Au fin fond du Maroc, dans la campagne dévastée par le tremblement de terre, "une paire de chaussures à talons, ça ne va pas servir à grand chose", poursuit le président d'honneur.

En une journée de collecte, Karim Touili a été obligé de refuser des dons, "on a fait une collecte à Mireuil, l'autre à Villeneuve-les-Salines, les Charentais-Maritime se sont tellement mobilisés qu'on avait trop de dons". Trop de dons, surtout par rapport au manque de place, "on n'a pas beaucoup de place pour tout stocker, j'ai été obligé d'en mettre dans mon garage", détaille le président d'honneur, "mais dès qu'on a un peu de place, on organise une nouvelle collecte", poursuit-il.

Dès qu'ils le peuvent, les bénévoles de l'association La Porte Ouverte remplissent des camions entiers pour qu'ils partent pour le Maroc. Depuis ce lundi 18 septembre, déjà trois camions ont fait l'aller-retour entre La Rochelle et Agen, là où le siège social de l'association est installé. "Une fois à Agen, on trie les dons par catégorie, on remet tout dans les camions et après, on va à Sète pour prendre le bateau", explique Abdel Lebak, président de l'association.