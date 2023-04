1 100 foyers privés d’Internet dans l’ouest nîmois

Une partie de Nîmes est privée d’Internet depuis ce mercredi. Environ 1 100 foyers ne peuvent plus surfer ni téléphone chez eux. Leur box ne fonctionne plus à cause d’une panne qui touche essentiellement l’ouest nîmois. Les quartiers de Castanet, Vacquerolles, la Cigalle, et ceux situés le long de la route de Sauve ou autour de l’hôpital sont concernés.

ⓘ Publicité

C’est un câble de fibre optique qui a été accidentellement sectionné lors de travaux. Un câble utilisé par tous les opérateurs mais qui appartient à Orange, chargé donc des réparations. Et ces réparations prennent du temps car Orange n’a pas ce fameux câble en stock, du moins, pas en Occitanie.

Il faut donc le faire venir d’ailleurs. Normalement, il doit arriver dans le courant de ce vendredi. Ce qui veut dire que l’accès à Internet, pour les clients concernés, devrait être progressivement rétabli, à priori, entre vendredi soir et ce samedi matin.