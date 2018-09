C'est une tradition qui perdure à Clermont-Ferrand ! La course des serveuses et garçons de café s'est tenue pour la première fois en 1952. Soixante-six ans plus tard, l'engouement est toujours là

_"C'est fun et on se retrouve entre nous!"Ils étaient vingt-cinq candidats, dont six femmes, à participer ce dimanche matin à la course des garçons de café 2018. Un moment convivial et sportif pour "relâcher la pression, au lieu de la servir!"_ Christophe Diaz et Sarah Mouty sont les grands gagnants de cette édition 2018.

Un challenge professionnel et personnel

Avant le départ de la course sur la place de la Victoire, les candidats se sont retrouvés pour se préparer. Certains ont même fait un petit entraînement physique pour éviter les blessures sur le parcours, qui a été rallongé cette année. "On va porter _un plateau de plus d'un kilo pendant 4,6 kilomètres_, alors faut échauffer nos chevilles! lancent en rigolant Sarah et Laurent. L'objectif, bien sûr, est de revenir avec un plateau intacte !

La majorité des candidats a participé pour la première fois à cette course organisée par les professionnels de l'hôtellerie-restauration (UMIH 63) et l'association Cœur de Ville. "On fait vraiment ça pour s'amuser [...] au boulot on a l'habitude de courir à droite et à gauche, là c'est juste pour nous! Pour le défi!" raconte Sarah, 28 ans qui travaille en tant que serveuse dans un café clermontois.

Mettre en avant la profession

Les passants étaient nombreux à encourager et à applaudir les serveuses et garçons de café ce dimanche matin. Une fois partis de la place de la Victoire, les candidats ont contourné la cathédrale de Clermont-Ferrand pour passer ensuite devant le marché Saint-Pierre, l'Opéra Théâtre et enfin regagner le point de départ.

"Cela prouve que dans nos métiers, les jeunes sont motivés" selon Martine Courbon, la présidente de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie du Puy-de-Dôme (UMIH 63). _"_C'est une belle façon de mettre en avant la profession", comme l'explique Martine Courbon ci-dessous :

Les deux gagnants de la course ce dimanche matin à Clermont-Ferrand auront la possibilité de participer à la course nationale des garçons de café qui doit se tenir à Limoges en 2019.