1.200 armes et 40.000 munitions collectées pendant l'opération d'abandon d'armes dans la Somme

1.200 armes et 40.000 munitions : c'est le nombre d'armes qui ont été déposées par les Samariens pendant l'opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État, entre le 25 novembre et le 2 décembre. C'est deux fois plus qu'en une année dans le département. Les détenteurs d’armes non déclarées pouvaient, jusqu’à ce vendredi, enregistrer leurs armes sans craindre de poursuites judiciaires. En France, les derniers chiffres estimaient qu'au moins 2 millions de personnes détenaient des armes sans autorisation.

Quel avenir pour les armes déposées ?

Les armes sont pour l'instant stockées dans des casernes militaires et des armureries à travers la Somme. Elles doivent être centralisées à Amiens avant d'être rapatriées dans le Nord pour y être détruites. Certaines, comme un fusil de 1840, pourraient être placées dans un musée après expertise du Service central des armes et explosifs.

La plupart des armes abandonnées étaient des armes héritées et leurs détenteurs ne savaient pas qu'ils étaient dans l'illégalité. L'objectif de cette opération était justement de rappeler la procédure à suivre pour abandonner ou enregistrer une arme. Pour l'heure, il n'est pas prévu que cette opération d'abandon soit renouvelée. Ces procédures sont possibles tout au long de l’année, en se rendant dans n’importe quelle brigade de gendarmerie ou commissariat de police.