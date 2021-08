Grenoble : 1 200 Isérois manifestent ce samedi contre le pass sanitaire

C'est devenu un rendez-vous habituel. Pour ce sixième week-end de mobilisation, les opposants au pass sanitaire se sont rejoints à 14h30, place de Verdun, à Grenoble, pour ensuite défiler dans le centre-ville. Ils réclament le retrait du pass sanitaire, désormais obligatoire dans les bars, les restaurants, les TGV, certains centres commerciaux, etc.

Dans le cortège, toujours de nombreuses familles qui s'inquiètent pour la rentrée scolaire. "J'ai peur qu'on m'oblige à faire vacciner mes enfants pour aller à l'école", confie Karen, mère de deux petites filles de 8 et 9 ans. Des infirmières ont aussi rejoint la place de Verdun, pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants. Ils étaient au total 1 200 à se mobiliser, et comptent bien remettre ça la semaine prochaine. "On sera là le temps qu'il faudra", assure Thomas, avec une pancarte "Liberté", à la main.

Plus de 200 manifestations étaient organisées dans toute la France.