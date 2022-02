1.200 ménages tirés au sort pour les besoins d'une enquête de l'Insee en Bourgogne-Franche-Comté

Vous faites peut être partie des 1.200 foyers de Bourgogne-Franche-Comté qui seront contactés par les enquêteurs de l'Institut National de la statistique et des études économiques (Insee). C'est dans le cadre d'une enquête nationale sur le thème des statistiques Ressources et conditions de vie qui démarre tout juste et qui doit s'achever le 16 avril prochain.

Quel est le but de cette enquête ?

Cette enquête vise à dresser un panorama détaillé des revenus, de la situation financière et des conditions de vie des ménages. Des données sur les revenus, la situation financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la santé sont collectées. Ces informations sont très utiles pour étudier la répartition des revenus, mieux comprendre les phénomènes de pauvreté monétaire et de pauvreté « en conditions de vie », d’exclusion sociale et pour évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte contre les inégalités. L’enquête SRCV est réalisée chaque année et s’inscrit dans le programme d’action communautaire de lutte contre l’exclusion sociale. Elle permet en outre de réaliser des comparaisons européennes des distributions des revenus et des conditions de vie entre les États membres.

Et après, que deviennent les données collectées ?

Les données collectées sont strictement confidentielles. Dès la fin de la collecte, les réponses sont rendues anonymes. Elles sont utilisées uniquement par l’Insee à des fins d’études statistiques.

Dans le contexte sanitaire actuel, connaître les conditions de vie financières et matérielles des ménages est encore plus important. Les données collectées permettront de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les ménages français et le comparer aux autres ménages européens. Deux modules complémentaires sont introduits chaque année. En 2022, ils portent sur la santé et le bien-être et sur la participation à la vie sociale et culturelle.

Comment se fait le choix des ménages contactés par l'Insee ?

Les ménages tirés au sort recevront tout d'abord un courrier les informant de l'enquête. Puis, l'enquêteur de l'Insee prendra contact avec eux afin de convenir d'un rendez-vous téléphonique, compte tenu des conditions sanitaires actuelles. Si cette période sanitaire est amenée à évoluer, cette enquête pourrait revenir à une collecte en face à face avec les enquêteurs.