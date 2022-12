1.226 armes et 18.384 munitions collectées en Mayenne pendant l'opération d'abandon d'armes à feu

Plus d'un millier d'armes à feu ont été collectées en Mayenne lors de l'opération d'abandon d'armes, du 25 novembre au 2 décembre. L'opération avait pour but de faciliter l’abandon d’armes détenues le plus souvent à la suite d’un héritage et d'améliorer la politique de traçabilité des armes à feu.

POLICE - ARMES A FEU - PISTOLET Une opération nationale d’abandon simplifié d’armes © Maxppp - Cedric JACQUOT L’opération nationale d’abandon simplifié d’armes à feu s’est déroulée en Mayenne du vendredi 25 novembre au vendredi 2 décembre 2022. Cette opération avait pour but de faciliter l’abandon d’armes détenues le plus souvent à la suite d’un héritage ou dans des conditions non sécurisées. ⓘ Publicité Elle avait également pour objectif de poursuivre la politique de traçabilité des armes à feu. Trois points de collecte avaient été mis en place à Laval, Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne afin d’abandonner des armes ou pour les régulariser auprès des agents de la préfecture. Au total, 1.226 armes à feu et 18.384 munitions ont été abandonnées en Mayenne. La préfecture indique qu'il est encore possible d’abandonner ses armes en contactant au préalable une brigade de gendarmerie ou le commissariat de police. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !