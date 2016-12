1.300 jeunes vont fêter le Nouvel An ensemble à Valence

Pour le Nouvel An, certains ont prévu de passer la soirée à 1.300 ! Des jeunes de 15 à 25 ans, venus de la France entière sont réunis tout le weekend au parc des expositions de Valence pour le festival Mad in France. C'est un rassemblement chrétien organisé par un Valentinois.

Pour le Nouvel An, certains ont prévu de passer la soirée à 1.300 ! Des jeunes de 15 à 25 ans, venus de la France entière sont réunis tout le weekend au parc des expositions de Valence pour le festival Mad in France. C'est un rassemblement chrétien organisé par un Valentinois.

Il s'appelle Damien Boyer et cela fait 15 ans qu'il organise ce "méga-Nouvel An" tous les deux ans. Au programme: des concerts, des parcours du combattants au service de causes humanitaires et des moments de réflexion sur la foi.

Le festival Mad in France a commencé ce vendredi et pour tous ces jeunes, l'idée est de pouvoir mélanger fête et religion. D'ailleurs, pour Paloma et ses amies, venues de Toulon, pas question de passer le Nouvel An ailleurs: "C'est un Nouvel An où on rencontre des personnes qui croient en la même chose que nous et c'est très important. Dans nos lycées respectifs, on n'a pas forcément d'amis avec qui on peut partager certaines choses qu'on peut, en revanche, partager entre chrétiens".

Le festival Mad in France est un rassemblement chrétien © Radio France - Solène Cressant

Ici, les jeunes confient se sentir plus à l'aise pour faire la fête avec la foi comme fil conducteur. C'est d'ailleurs bien pour ça que Damien Boyer organise cet événement depuis quinze ans. "En France c'est toujours chelou de parler de Dieu, ça fait bizarre mais nous, on a vraiment envie de dire aux jeunes: lâchez-vous ! S'intéresser à Dieu, à l'au-delà, c'est super important !"

On n'a pas forcément d'amis avec qui on peut partager certaines choses qu'on peut, en revanche, partager entre chrétiens. Paloma, 16 ans

Bien sûr, les non croyants sont les bienvenus mais ils sont très minoritaires. Pas de quoi effrayer Thomas, venu d'Amiens: "Je ne suis pas venu pour la foi initialement mais j'ai préféré ce festival, parce qu'il a quelque chose de plus singulier qu'une simple soirée entre amis".

Et pendant tout le weekend, les jeunes sont aussi amenés à échanger sur des questions humanitaires, sur la sexualité ou encore leur orientation professionnelle.

Tout pour prendre de bonnes résolutions !