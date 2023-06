1.300 places pour les vélos, dont 1.000 dans des zones fermées créées dans les parkings de Toulouse

Les cyclistes ont de plus en plus de places pour garer leurs vélos. Un 11e "cyclopark" ouvre à Toulouse, dans le parking couvert du Capitole. Patrice Carmaran, directeur du centre Toulouse Pyrénées Garonne chez Indigo, était l'invité de la Nouvelle éco ce mardi 13 juin 2023 pour en parler.

Le plus grand parking de France

Il y a 350 places de stationnement vélos ce qui en fait le plus grand de France. "On est en délégation de service publique avec la Métropole qui nous demande de créer des zones 'à haute performance'. On y accède avec un badge, il y a une zone de stationnement, une zone avec des bancs et casiers et un espace atelier avec des outils, un gonfleur", détaille Patrice Carmaran. Il faut compter quatre euros par mois la première année, puis six euros par mois après un an. Les personnes sans abonnement ne pourront pas y accéder pour juste une journée. "On va passer à 1.300 places dans l'agglomération dont 1.000 en zone fermée, donc il restera des zones gratuites. Et l'investissement était partagé à 50-50 avec la collectivité", explique-t-il. Pour créer ces places de vélo, Indigo supprime parfois quelques places de parking voiture.

Les cycloparks de Toulouse sont les suivants : Esquirol, Carmes, Europe, St-Cyprien, St-Etienne, Saint-Aubin, St-Michel, Carnot, Jean-Jaurès, Matabiau Ramblas, Gare Marengo (qui devrait ouvrir prochainement) et Capitole.