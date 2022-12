1.384 armes et 11.591 munitions collectées pendant l'opération d'abandon d'armes dans le Loiret

Les Loirétains ont rendu les armes. Du 25 novembre au 2 décembre dernier, les personnes détentrices d'armes non déclarées étaient invitées à les déposer dans l'un des 300 centres de collecte mis à disposition en France, dont trois dans le département. Il était possible également d’enregistrer ses armes jusque-là non-déclarées.

Au total, ce sont très exactement, 1.384 armes qui ont été récupérées. Il s'agit principalement d'armes longues type fusil de chasse (1.080) mais aussi des armes de poing, pistolet, revolver (245) ainsi que des armes blanches avec des dagues et des épées (52). Les policiers et gendarmes ont également récupéré 11.591 munitions. Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan sur tout le territoire, encore provisoire, de cette opération est de plus de 150.000 armes, dont 140.000 armes à feu abandonnées à l'État.

Armes et munitions détruites

Aucune arme de guerre n’a été rendue, pas vraiment non plus de pièces de collection ou insolite mais plutôt des armes hors service, parfois depuis de nombreuses années. Les armes seront détruites dans le Loiret, les munitions envoyées au centre de déminage de Versailles. Par ailleurs 350 comptes ont été crées sur le système d’information pour les armes (SIA) pour un total de 757 armes enregistrées.