“1.500 à 2.000 casseurs hier à Caen” - Thierry Mosimann, Préfet du Calvados

Le climat s’est singulièrement tendu dans les manifestations contre la réforme des retraites depuis l’usage du 49,3 à l’Assemblée Nationale. De nouveaux incidents ont éclaté ce mardi lors du rassemblement à Caen, dans la continuité des précédents affrontements de jeudi dernier. Treize personnes ont été interpellées, selon le dernier bilan.

“On a eu deux événements bien distincts” observe Thierry Mosimann, le préfet du Calvados. “D'un côté une manifestation déclarée en préfecture par l'intersyndicale. Elle s'est déroulée absolument sans incident. D'un autre côté, les déambulations sauvages d’émeutiers et de casseurs, je crois qu’il faut les appeler comme ça. Ils ont été jusqu'à 1.500 ou 2000 à rechercher l'affrontement et la violence”. De nombreux abribus ainsi que des vitrines ont été cassées. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser, lors d’affrontements en plusieurs vagues en fin d’après-midi. “ Il y avait deux profils différents, des agitateurs bien connus que l'on retrouve systématiquement sur ce type d'émeutes, mais aussi d'autres populations qui se sont agrégées. Il est clair que nous n'avons pas 1.500 à 2.000 black blocs sur le territoire de la ville de Caen” analyse le préfet.

La CGT du Calvados condamne les violences

Ces incidents inquiètent la CGT, dont l’organisation des manifestations calvadosiennes avait été jugée irréprochable lors du début du mouvement. “Nous condamnons toute forme de violence de ce type. Ce n’est pas en cassant un abribus qu’on fait retirer une réforme !” réagit Allan Bertu, le secrétaire départemental de la CGT. “Cette violence elle m'inquiète, parce qu’elle touche aussi nos militants. On l'a encore vu hier sur un rond-point près de Soliers (NDLR : une femme renversée par une voiture lors d’un barrage). On le voit régulièrement aussi dans les cortèges où on a des militants de la CGT qui sont abîmés par des flashballs ou des gaz lacrymogènes. Notre objectif, c'est que chacune et chacun puissent participer dans les meilleures conditions possibles aux actions proposées par l'intersyndicale”. Allan Bertu en appelle donc à la seule mesure susceptible de ramener le calme : l'abandon de cette réforme des retraites. “Depuis longtemps, si on avait un gouvernement responsable, ce texte serait dans les poubelles de l’histoire” tacle le leader de la CGT dans le Calvados.

Vire : rassemblement sensible samedi

Le Conseil Constitutionnel a fait savoir ce mercredi matin qu’il se prononcera le 14 avril prochain sur cette réforme des retraites. Bien avant, des appels sont lancés pour un rassemblement ce samedi à Vire, devant la permanence du député Freddy Sertin, le suppléant d'Elisabeth Borne. “Quand on voit ce qui s'est passé à Caen, il nous faut effectivement être particulièrement vigilant. Je vais rencontrer les forces de l'ordre et les organisateurs pour préparer cet événement” confie le préfet du Calvados.