"1.500 euros d'amendes au Mans pour lutter contre les dépôts sauvages" Renée Kaziewicz l'élue chargée de la propreté

Renée Kaziewicz, l'élue en charge de la propreté à Le Mans Métropole, est notre invitée ce mercredi. La ville s'attaque aux dépôts sauvages avec la mise en place d'amendes à 1.500 euros.

Tous les quartiers sont concernés

"Malheureusement, ces dépôts sauvages concernent tous les quartiers et ça prend des ampleurs tous les mois" nous dit Renée Kaziewicz, l'élue en charge de la propreté à Le Mans Métropole, "et il est vraiment grand temps de taper fort parce que les incivilités ont vraiment dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Par exemple, les gens qui déménagent, plutôt que de faire appel aux encombrants, on va laisser tout sur le trottoir. Quelqu'un qui a un micro-ondes qui est en panne, plutôt que de le ramener dans un magasin d'électro-ménager il va le mettre sur le trottoir. Les plus grosses infractions que nous avons c'est sur les bennes de déchets verts et c'est là que nous pouvons aller jusqu'à 1.500 euros d'amende. Il y a de plus en plus de micro-entrepreneurs qui font du dépotage un peu n'importe où".

Les policiers municipaux chargés des amendes

"Je pense que l'on a été trop gentil jusqu'à présent. On a fait beaucoup de courriers avec des rappels à l'ordre" poursuit Renée Kaziewicz, l'élue en charge de la propreté à Le Mans Métropole, "et maintenant on va prendre un peu d'argent parce que malheureusement, il n'y a que ça qui marche, c'est quand on touche au porte-monnaie. Nous avons la chance d'avoir la police municipale (24 personnes), et les ASVP pourront aussi verbaliser en prenant sur le fait les contrevenants. Il faut laisser les gens dans l'incertitude et ne pas dire à quel moment les agents interviendront. il y aura des surveillances et l'intérêt, c'est de ne pas le dire avant pour prendre les gens sur le fait".