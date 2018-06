Le Blanc, France

Même la date n'a pas été choisie au hasard. Un 18 juin. Pour un front populaire. Pour entrer en résistance. Les termes sont lourds de sens et les visages graves. Des centaines de brennous ont fait le déplacement, venus de toutes les communes avoisinantes, pour dire et leur colère contre la décision de l'ARS de fermer pour l'été la maternité, et leur soutien aux personnels de l'hôpital et aux femmes enceintes, mis devant le fait accompli.

Des dizaines d'élus, ceindés de leur écharpe tricolore, ont répondu à l'appel de la maire du Blanc, Annick Gombert. Sur l'estrade, micro en main, elle leur demande de signer une lettre ouverte qu'elle adressera d'ici la fin de la semaine au Premier Ministre.

Un courrier à Brigitte Macron

Dans la foule, des femmes enceintes, des familles au grand complet, des générations nées au Blanc. Tous craignent que la fermeture estivale de la maternité ne deviennent définitive. Et qu'ensuite, la chirurgie subisse le même sort. Des femmes enceintes ont décidé d'envoyer un courrier à Brigitte Macron, l'épouse du président, pour lui demander son soutien.

Le cortège a ensuite pris la direction de la maternité, à quelques centaines de mètres de là. Devant l'entrée des Urgences, la foule a entonné la Marseillaise. Un 18 juin. Tout un symbole