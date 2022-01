1.700 m² de bâches pour emballer le palais des Papes pendant 18 mois de travaux

Une immense bâche de 1.700 m² recouvre la façade du palais des Papes à Avignon (Vaucluse) : l'aspect pierre ancienne est préservé pour les clichés des touristes pendant le nettoyage aux huiles essentielles du monument. Un gigantesque photomontage associe le palais des Papes et le Ventoux.

Le fort mistral a interrompu le chantier de pose des 700 m² de la bâche de protection de la tour de la Campane au palais des Papes à Avignon (Vaucluse). 1.000 m² de bâche ont déjà été posé avec un immense photomontage du Ventoux derrière les arches de l'aile des Familliers. Des milliers de clichés réalisés par drones ou photogrammétrie ont été assemblés.

Pas de publicité commerciale sur la bâche du monument

La présidente du département de Vaucluse a inscrit le slogan du département sur la bâche "Vaucluse, le sud des possibles". Certains monuments parisiens profitent de leurs chantiers pour louer la surface d'affichage de leurs bâches à des annonceurs pour du parfum ou des téléphones portables mais Dominique Santoni a exclu l'hypothèse d'afficher de la publicité sur le palais des Papes : "il n'était absolument pas question de faire de la publicité commerciale sur un monument inscrit au patrimoine de l'Unesco. Nous avons réuni deux totems du Vaucluse : le Ventoux et le Palais des Papes".

Pour ne pas perturber les touristes photographes, Christophe Mathieu, le responsable des bâtiments du conseil départemental assure que "ce sont les photos des pierres de la tour et de l'aile qui sont sur la bâche. Nous avons seulement un peu retouché l'image pour masquer des ombres et des salissures".

Nettoyer la façade avec des huiles essentielles de citron et géranium

Le chantier durera dix-huit mois mois pour changer des pierres abîmées par le temps et nettoyer la façade avec des huiles essentielles de citron et de géranium.

Ce chantier coûte 5 millions 800.000 euros. Le prix de l'indispensable bâche est inclus dans cette facture.

Les traces de pollution seront nettoyées, pierre par pierre "avec des huiles essentielles de citron et géranium pulvérisées sur la pierre pour détacher les algues, les micro-organismes et les poussières". Le directeur du chantier explique que "la mixture agit pendant deux jours avant nettoyage à la vapeur". Christophe Mathieu confie également qu'il faudra "remplacer de nombreuses pierres par des blocs venus de carrières de Vaucluse ou d'Italie. Les angles de la tour de la Campane sont très érodés puisqu'il s'agit de pierres friables."

Passage en atelier pour les fers forgés du 14e

A prévoir aussi dans quelques semaines des travaux sur les huisseries et les vitraux "avec dépose et restauration en atelier. Il y a de beaux vitraux remarquables sur l'aile des Familiers et nous prévoyons un traitement des fers forgés historiques de la tour de la Campane. Certains datent du 14e siècle".

Dans la phase 2 de restauration du palais ancien, un échafaudage sera monté dans le cloître pour restaurer la façade et la toiture de la chapelle Benoit XII.

