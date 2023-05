1.816 naissances par jour au mois de mars, une natalité au plus bas en France depuis près de 30 ans

Les Français font de moins en moins d'enfants, c'est confirmé. Nos confrères de franceinfo révèlent qu'en mars 2023, 1.816 naissances ont été enregistrées en moyenne chaque jour en France, soit 7% de moins qu'en mars 2022.

Selon l'Insee, c'est (hors-Covid) le niveau de naissances le plus faible jamais enregistré depuis 1994, première année de disponibilité des données mensuelles en France.

La baisse est encore plus marquée en Occitanie et Île-de-France

Dans le détail, l'Occitanie et l'Ile-de-France sont les régions métropolitaines où cette baisse du taux de natalité est la plus marquée.

L'année 2022 avait déjà enregistré le plus faible taux de natalité avec 723.000 naissances en France (19.000 de moins qu'en 2021), soit le plus faible nombre sur un an depuis 1946 . Or, suivant les tendances de ce début d'année, le record pourrait être battu.

Un taux d'1,8 enfant par femme

Selon l'Insee, ce recul de la natalité s'explique à la fois par la diminution du nombre de femmes en âge de procréer mais aussi par un taux de fécondité (nombre d'enfants par femme) en baisse ces dernières années. Il était de 1,80 enfant par femme en 2022.

Ce taux a légèrement diminué chaque année entre 2015 et 2020, après avoir oscillé autour de 2 enfants par femme entre 2006 et 2014.

Une tendance durable ?

Pour autant, peut-on parler d'une crise de la natalité en France ? "Il est un peu tôt pour dire si la baisse du taux de natalité en France observée ces derniers temps inaugure vraiment une nouvelle ère où les femmes auraient nettement moins d'enfants que celles des générations précédentes", selon Gilles Pison, démographe et conseiller de la direction de l'Institut national d'études démographiques (Ined).

"Il y a des périodes tantôt à la hausse comme entre 1994 et 2010 et des périodes tantôt à la baisse comme c'est le cas depuis 2010", explique le démographe. "Il est donc possible qu'actuellement nous soyons toujours dans cette alternance entre de légères hausses et de légères baisses. Mais le taux de fécondité lui reste assez constant. Les femmes ont toujours en moyenne environ deux enfants."