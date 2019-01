Neige : un à cinq cm de neige annoncés en Seine-Maritime et dans l'Eure

Prudence et vigilance, un épisode neigeux est annoncé ce mardi matin sur la région. Entre un et cinq centimètres selon Météo-France avec une perturbation qui se déplacera d'ouest en est. La Sanef appelle les usagers des routes et autoroutes à la prudence.

Rouen, France

Elle avait été annoncée samedi matin mais n'était pas tombée. Cette fois l'alerte semble plus sérieuse. Une perturbation neigeuse va balayer ce mardi le nord et le centre de la France. 24 départements sont d'ailleurs placés en alerte orange. Ce n'est pas le cas de la Seine-Maritime et de l'Eure, et pourtant le centre Météo-France de Boos, près de Rouen, annonce de la neige ce mardi sur nos 2 départements.

"Les premières gouttes de pluie vont arriver vers 4 heures du matin sur la pointe de Caux et la région havraise et très vite cette pluie va se transformer en neige. La perturbation va se déplacer d'ouest en est pour atteindre le Pays de Bray vers 10h. On prévoit 1 à 3 centimètres de neige sur l'ouest de la zone, et jusqu'à 5 centimètres à l'est", explique un prévisionniste.

Sur l'agglomération rouennaise, les flocons devraient tomber entre 7 heures et 8 heures, ce qui pourrait provoquer des perturbations sur la circulation. D'ailleurs le gestionnaire autoroutier la Sanef appelle les automobilistes à la prudence et prodigue quelques conseils dans un communiqué publié ce lundi après-midi.

- Emporter à bord de son véhicule : une couverture, de l’eau et des victuailles

- S’assurer que le véhicule ne manquera pas de lave-glace et que le chauffage est en bon état de marche.

Du côté de la DIRNO, la direction interdépartementales des routes nord-ouest, on se dit "prêt" pour cet épisode neigeux. 51 véhicules, dont une majorité de saleuses, sont prépositionnés.

Et évidemment restez à l'écoute de France Bleu Normandie pour suivre les conditions de circulation en direct.