Un Français sur deux serait régulièrement à découvert, selon une étude du site Panorabanques

C'est le site Panorabanques, spécialiste de la comparaison bancaire qui le révèle : un Français sur deux est à découvert au moins une fois par an et 19% le sont une fois par mois.

Un Français sur deux connait l'angoisse du découvert, c'est la conclusion d'une étude du site Panorabanques qui précise que près de 20 % des Français sont "dans le rouge" tous les mois. C'est le cas d'Élodie, mère de cinq enfants rencontrée devant une école du 5e arrondissement de Marseille : "Tout le monde est à découvert !" s'indigne la jeune femme qui avoue faire attention au quotidien au moment de faire ses courses

"Dès le 10 du mois, je dois faire attention à mon budget." - Une maman rencontrée à Marseille

Devant une boutique Emmaüs, Solange confirme que pour beaucoup, les difficultés financières commencent dès la première partie du mois : "Avec ma retraite, je paye mon loyer, mon électricité et mes assurances. Nous sommes le 10 du mois et après il faut que je me débrouille" confesse cette retraitée.

"Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste pas grand chose." - Maryse, une retraitée marseillaise.

L'étude montre que ces découverts réguliers s'expliquent généralement par la précarité et les petits revenus mais aussi parce que les banques ajoutent bien souvent des frais à des particuliers qui ont déjà du mal à maintenir leurs comptes à flot. Une situation que dénonce l'association UFC Que choisir : elle demande aux banques de se mettre en conformité avec la demande du gouvernement. Il y a plusieurs mois qu'il leur demande de plafonner les frais d'incidents bancaires.

Selon l'étude de Panorabanques, le découvert moyen des Français est de 232 euros.