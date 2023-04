Un million d'euros par an supplémentaire pour les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime

De l'argent, beaucoup d'argent en plus pour les pompiers de la Seine-Maritime : la convention de partenariat 2023-2028 entre le département de la Seine-Maritime et le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 76, a été signé ce mardi. La contribution du conseil départemental va augmenter d'un million d'euros par an chaque année jusqu'en 2028 pour atteindre environ 53 millions d'euros en 2028 : elle était de 46 millions d'euros en 2018, 47 millions en 2022.

ⓘ Publicité

Une augmentation bienvenue, selon André Gauthier, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime. Celui qui est aussi vice-président du conseil départemental reconnaît que "les pompiers étaient en partie sous-dotés, nous avions un nombre de sapeurs pompiers qui était inférieur à la moyenne nationale des SDIS de même catégorie. Grâce à cette convention, nous allons pouvoir créer chaque année quinze postes supplémentaires chaque année, d'ici 2038."

André Gautier explique qu'il y a une "tension forte sur le nombre d'interventions. Les interventions représentent à 82 % depuis un certain nombre d'années les secours à personne. Elles se diversifient de plus en plus puisque nous avons de plus en plus, notamment l'été, des feux de végétation et des feux de forêt."

L'élu explique que le département a triplé le budget, sans oublier "l'ensemble des investissements pour la création, la rénovation, la réhabilitation des casernes de sapeurs pompiers. Le département participe à 20 %, ce qui est une une caractéristique du département de la Seine-Maritime vis-à-vis de ces sapeurs pompiers."

André Gautier. © Radio France - Marianne Naquet

Le président du conseil d'administration du SDIS 76 explique qu'au vu des risques présents en Seine-Maritime, risques chimiques, industriels, et climatiques (tempêtes, inondations), il y a des "moyens supplémentaires pour faire face à tous ces risques. Il y a une capacité d'investissement sur des moyens nouveaux. Je pense notamment aux caméras thermiques nouvelle génération. Je pense notamment aux drones qui permettent en effet de survoler un sinistre et qui permettent en effet aux sapeurs-pompiers de mieux intervenir et de mieux appréhender l'ensemble des risques que nous avons sur notre département."

Les sapeurs-pompiers se préparent en Seine-Maritime au risque d'incendie cet été : "l'année dernière, 250 hectares sont partis en fumée, des feux de végétation, des feux de récoltes, mais aussi comme en Gironde, des des feux de forêt. C'était la première fois qu'on avait autant d'incendies de végétation. Ce qui nous a amené en effet à revoir un certain nombre d'équipements et à en acheter de nouveaux."

loading