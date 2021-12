10.000 colis par jour au centre de tri postal de Nîmes Saint Césaire

60 personnels contractuels supplémentaires, 60 véhicules supplémentaires... une dizaine de jours avant de Noël, c'est le pic du trafic. Le centre de tri postal de Nîmes Saint Césaire trie et distribue jusqu'à 10.000 colis par jour contre moins de 4.000 en moyenne le reste de l'année.

Le bruit des chariots de colis tirés par les postiers, des interpellations, un homme qui chantonne, des "bips" de machines électroniques, ce matin-là à 7h30, le hall "chantier colis" du centre de tri de Nîmes Saint Césaire résonnait sous les 5 mètres de plafond. C'est l'heure où les postiers préparent leurs tournées, rangent les colis sur de grands chariots dans l'ordre de la distribution avant de charger leurs voitures. Des postiers nombreux en cette période d'avant-Noël : " On est à 60 personnels supplémentaires sur l'établissement Nîmes pour la période, précise Olivier Felut le directeur de l'établissement Nîmes, et qui dit agents supplémentaires dit aussi véhicules supplémentaires, 60 véhicules loués pour assurer cette logistique du dernier kilomètre. Habituellement le chantier colis traite 3.800 colis avec 22 agents, là on arrive à 10.000 colis en cette période."

L'organisation du "chantier colis" du centre de tri postal de Nîmes Saint Césaire avec Olivier Felut, directeur d'établissement Copier

Si l'augmentation du trafic de colis est constante en France depuis plusieurs années sous l'influence du e-commerce, le pic de Noël a lui sa saisonnalité bien marqué : " On a des frémissements d'augmentation de volumes dès le début novembre, explique Olivier Felut, la pointe du trafic a lieu autour du 15 décembre, ensuite une toute petite accalmie la semaine de Noël. Ce trafic repart ensuite mais moins fort pour prendre fin au terme des trois premières semaines de janvier. " Des personnels contractuels sont donc embauchés pour faire face à cette pointe de trafic, des personnels formés dans un centre d'entraînement dans lequel ils manipulent des colis factices pour apprendre les bons gestes, puis sont ensuite employés comme doublure avec un facteur titulaire avant d'avoir eux-mêmes leurs propres tournées.

Une tournée à Nîmes avec Charlotte, factrice colis, en cette période de fêtes de Noël Copier