10.000 colis traités chaque jour par la Poste en Berry !

A moins d'un mois de Noël, c'est le rush à la Poste : nous sommes de plus en plus nombreux à commander sur internet. En ce moment,10.000 colis sont en transit chaque jour en Berry.

A peine arrivés, sitôt scannés, puis chargés dans les fourgons de la Poste... pour être livrés. Des chariots et des chariots de colis transitent chaque jour sur les centres de distribution.

Sur celui de Neuvy-Saint-Sépulchre, dans l'Indre, par exemple. "Sur novembre et décembre, on a vraiment un pic d'activité en matière de colis, avec au plus fort de la période, 250 colis par jour, explique Alain Plisson, responsable de l'action commerciale dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse. C'est 150 à 170% du trafic habituel de colis. Nous sommes un peu les lutins du Père Noël, et nous devons faire en sorte que tout le monde reçoive ses paquets avant le 24 décembre..."

Pour gérer cet afflux, la Poste s'organise très en amont. "Depuis quelques années, il y a une forte progression du e-commerce, même en zone rurale. Les gens ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer et avec le passage quotidien du facteur à domicile, c'est pratique de commander sur internet... décrypte Philippe Canizares, directeur courrier colis de la Poste en Berry. Nous sommes en ce moment à 10.200 colis par jour en Berry et c'est en progression de 10% chaque année".

32 agents en renfort en Berry

Si, à long terme, la Poste réfléchit à adapter ses locaux lorsqu'elle en fait rénover ou construire, ou à prévoir le parc de véhicules en conséquent, elle forme également ses facteurs à la distribution de colis et travaille également avec les sites de e-commerce pour la conception des emballages.

Chaque année, dès le printemps, la Poste anticipe cet afflux. En Berry, elle renforce ses effectifs. 32 personnes sont ainsi employées spécifiquement sur les fêtes de fin d'année. Elle ajoute également des tournées : 5 liaisons supplémentaires en camion ont été créées.

3 chiffres clés