10 000 euros d'amende requis contre l'abattoir de Briec après la publication de la vidéo de L214

L'abattoir de Briec était devant le tribunal correctionnel de Quimper mercredi 18 mai, un an après la vidéo choc de l'association de défense des animaux L214. Quatre salariés et la directrice de la société briécoise d'abattage étaient jugés notamment pour sévices graves, actes de cruauté, mauvais traitements mais aussi pour la non-conformité de l'infrastructure.

Le procureur de la République de Quimper a requis des peines de 6 à 8 mois de prison avec sursis pour chacun des salariés et une amende de 10 000 euros pour la société SBA. Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin à 13h.

Le tribunal a entendu pendant cinq heures les prévenus. Dès le début de l'audience, un extrait de la vidéo d'1h28 a été diffusé. Sur ces images tournées entre le 31 janvier et le 24 février 2021, on voit notamment ces salariés frapper les truies à coup d'aiguillons électriques dans les yeux ou l'anus mais aussi des cochons qui se cabrent de douleur après avoir été frappés à la pince à électronarcose dans le box d'immobilisation juste avant l'abattage. Des pièges, juste avant l'abattage, qui sont mal adaptés à la taille des animaux. Certains se retrouvent les uns sur les autres.

"Il fallait les faire avancer pour ne pas se faire engueuler"

Dans cette affaire, les salariés et la direction de l'abattoir se rejettent la faute. Les salariés rejettent tout acte de cruauté et volonté de faire du mal. "On n'avait pas le choix", assure un salarié. Il décrit des cadences infernales à respecter, 600 animaux à tuer chaque jour selon eux. "Il fallait les faire avancer pour ne pas se faire engueuler", complète un autre salarié. Ces salariés assurent avoir alerté leur hiérarchie de ces dysfonctionnements mais disent ne pas avoir été entendus.

Un salarié parle même d'un "rituel de tous les jours" et d'un "problème récurrent", "d'un comportement commun et classique". Deux des trois salariés ont été licenciés après la publication de cette vidéo. Le troisième présent à l'audience y travaille toujours. Un quatrième salarié poursuivi ne s'est pas rendu au procès mais parle devant les gendarmes de "pression pour tuer plus d'animaux plus vite".

Des "comportements individuels" selon la direction

Des accusations contestées par l'entreprise qui dénonce des initiatives individuelles. "Ce qu'on voit, sur la vidéo ce n'est pas le reflet de notre travail quotidien" dit à plusieurs reprises la directrice de l'abattoir. Interrogée sur la non-conformité des espaces et sur les irrégularités relevées dès 2016 dans un rapport de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations), elle assure avoir réalisé de nombreux travaux pour adapter l'abattoir pour favoriser le bien être animal. L'abattoir compte actuellement 116 salariés.

"C'est un peu court pour se dédouaner", répond dans sa plaidoirie l'avocate de L214. "Pendant ce temps" poursuit-elle "ce sont des animaux qui souffrent". Puis, au sujet des salariés, elle assure, "quand ils violentent autant c'est pour faire mal".

"La cadence ne justifie pas ces faits", analyse de son côté le procureur de la République de Quimper qui pointe "d'énorme défaillances" de la part de l'entreprise.