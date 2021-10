Côte-d'Or : 10.000 soutiens-gorge collectés à Esbarres pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

On vous en a parlé sur les ondes de France Bleu Bourgogne en février dernier : une collecte de 10 000 soutiens gorges pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. C'est le défi que s'était lancé l'association, Rose Espoir 21, avec l'aide de la municipalité du village d’Esbarres et bien défi relevé ! Les dons de soutiens-gorge sont arrivés de toute la France et surtout de notre région. Résultat : l'association va pouvoir réaliser la plus grande banderole de Côte d’Or, de Bourgogne et de France c'est son vœu.

Recruter mille marcheurs pour déployer la banderole

Désormais l'association attend les marcheurs, au moins 1000 pour déployer et porter cette banderole ce weekend. L'association vous attend donc ce samedi 9 octobre 2021, entre 8 et 12h pour la réalisation de la banderole et dimanche pour son déploiement. Le départ de la marche dimanche 10 octobre sera donné à 10h devant la mairie,.

Renseignements au 06 15 08 23 17.