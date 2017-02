"10.000 tracteurs fabriqués au Mans" P.Grondin, le directeur de Claas

VIDEO : Pierre Grondin, le directeur de Claas au Mans fait le point sur les ventes de tracteurs après deux ans de crise en France.

Le marché reprend doucement en France

"C'est vrai que nous avons eu une année 2016 difficile particulièrement pour nos clients français" nous dit Pierre Grondin, le directeur de Claas au Mans, "mais on commence, décembre, janvier, à avoir des prémices de ce qui pourrait être une reprise. Il faut être très très prudent, on ne sait pas si ça va être pérennisé. On a l'impression que le marché français est en train de légèrement redémarrer. L'Allemagne qui est notre deuxième client va un peu mieux; on sent qu'il y a une deuxième vague de prise de commandes. On produit 10.000 tracteurs par an".

De nouvelles commandes de Chine et de Russie

"On fait plus de 20% de notre chiffre avec la France" poursuit Pierre Grondin, le directeur de Claas au Mans, puis vient l'Allemagne. On a aussi des commandes de l'Angleterre, de l'Italie, et de la Pologne. La Chine, on démarre mais on est soumis à une réglementation très stricte. On démarre aussi aux Etats-Unis et on a depuis maintenant trois ans mis un processus avec la Russie ou on utilise un site dans le sud du pays. On assemble les tracteurs là-bas et puis on livre. Ce processus nous permet d'être le premier constructeur de l'Europe de l'Ouest, livrant des tracteurs en Russie".

L'une des chaines de montage de l'usine Claas au Mans - @Claas

Une usine ultra-moderne

"On rentre dans une nouvelle phase d'investissement pour l'usine du Mans" souligne Pierre Grondin, le directeur de Claas au Mans, avec 2.5 millions d'euros pour 2017 avec de nouveaux principes de production et des tracteurs sur mesure. C'est la particularité du site du Mans, c'est que chaque tracteur est unique, il correspond à la configuration demandée par le client, ce qui fait que nos opérateurs produisent rarement le même tracteur dans la journée. On se prépare à rentrer dans l'usine du futur. Aujourd'hui on a trois robots pour 650 salariés. A la fin du projet, si on a 10 robots ce sera un grand maximum".

L'un des tracteurs Claas fabriqué au Mans - @Claas

