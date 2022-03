10 ans après l'affaire Merah : un musée-mémorial du terrorisme va voir le jour à Suresnes en 2027

Un musée-mémorial du terrorisme va voir le jour à Suresnes, en région parisienne, en 2027. Le projet commence à prendre forme avec la remise du projet scientifique et culturel au Président de la République le 11 mars dernier. Une place sera accordée aux attentats de Toulouse et Montauban.

Le futur musée-mémorial du terrorisme, un projet unique en son genre en France, a désormais son emplacement : à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au Mont Valérien, à quelques pas du Mémorial de la France combattante. Ce projet s’inscrit dans l’après-coup des attentats djihadistes commis en France, dont ceux de Toulouse et de Montauban en 2012. L'objectif est de bâtir un musée d’histoire et de société pour le grand public. Le lieu questionnera l’histoire du temps présent et rendra hommage aux Français qui ont été frappés par le terrorisme, sur le territoire national et à l'étranger. Ce projet ambitieux veut retracer un demi-siècle d'histoire du terrorisme : depuis l'attentat du Drugstore Publicis en 1974 à Paris, pris comme date de référence, jusqu'à nos jours.

Un lieu de mémoire, de résilience et d'histoire

Le projet de musée-mémorial avait été annoncé par Emmanuel Macron en 2018. L'historien Henry Rousso a été choisi pour le mener à bien, il préside la mission de préfiguration du musée-mémorial et vient de rendre le projet scientifique et culturel au Président de la République. Le 11 mars dernier, lors de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron est revenu sur le projet "_j'ai voulu que soit créé en France un grand musée d'histoire et de société pour ne jamais oublier, mais pour éclairer et reconstruir_e (...) il faut une parole infaillible, une écriture indélébile, un lieu vivant. Cet espace de souvenir et de recueillement fera résonner la voix des victimes".

L'historien Henry Rousso explique que la difficulté du projet est "d'évoquer à la fois la violence extrême des attentats, une violence de guerre en temps de paix, et en même temps, à la demande des victimes, de faire en sorte que ce lieu soit un lieu de paix et de sérénité."

Les victimes et les associations y seront accueillies avec bienveillance, un parc sera aménagé pour en faire un lieu de paix, de recueillement. Les noms de tous les morts français du terrorisme, sur le territoire national et à l'étranger seront inscrits dans la partie mémorial, une place importante sera accordée également aux survivants, aux blessés, aux primo-intervenants et aux aidants.

"Le lieu vise aussi à penser, à comprendre le terrorisme, la façon dont les sociétés ont réagi à cette nouvelle forme de guerre", précise Henry Rousso, dans ce musée, les attentats de Toulouse et Montauban auront une place importante, "ils annoncent en 2012 une nouvelle séquence d'attentats islamistes en France, avec l'implication d'Al-Qaida, puis Daech."

à lire aussi Un musée-mémorial du terrorisme verra le jour à Paris d'ici 2027

Les futures collections en chantier

Les futures collections seront notamment composées de scellés de justice : des pièces à conviction produites par les parties civiles ou les enquêteurs. Des victimes vont aussi prêter ou faire don d'objets au futur musée-mémorial. Le lieu se veut aussi un espace de recherche, de conférences et de débats.

A Suresnes, le musée sera abrité dans un bâtiment historique- une ancienne école de plein air construite en 1934 - près du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Pour penser ce musée, un observatoire d'orientation présidé par François Molins, l'ancien procureur de Paris au moment des attentats du Bataclan, a été crée qui regroupe des associations de victimes du terrorisme. Samuel Sandler, père et grand-père de trois victimes de terrorisme à Toulouse fait partie du comité mémoriel. Une assemblée générale est aussi composée de sept ministères et d'organismes, comme l’INA, le CNRS. Un conseil scientifique et culturel a aussi été crée.

Le projet est très ambitieux. La plupart des musées dans le monde sont consacrés à un attentat en particulier, là presque un demi-siècle d'histoire du terrorisme est pris en compte. Il existe à travers le monde moins d'une dizaine de musées-mémoriaux dédiés à des attentats, dont celui de New-York dédiés aux attaques du 11 septembre 2001, celui d'Oklahoma City (attentat 1995) ou Oslo (tuerie d'Utoya en 2011).