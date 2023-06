10 ans après l'incendie, les coulisses du sauvetage de l'hôtel de ville de La Rochelle

28 juin 2013. Un violent incendie éclate en début d'après-midi au niveau des combles de l’Hôtel de Ville de La Rochelle alors en plein travaux de ravalement de façade. Le joyau architectural de 1298, dont une partie du bâtiment est classée monument historique, est en proie aux flammes. Une course contre-la-montre s'engage pour sauver celui qui fait la fierté de toute une ville. Géraldine Gillardeau n'était pas très enthousiaste à l'idée de fêter l'anniversaire de "sa renaissance" 10 ans plus tard. Mais la chargée du patrimoine à la ville a été rattrapée par sa passion pour "son hôtel de ville". Toute la semaine, des visites guidées gratuites sont organisées pour le découvrir ou le redécouvrir.

Après une mise en bouche historique devant l'entrée principale frappée du blason rochelais , Géraldine Gillardeau, accompagnée pour l'occasion d'Anna Maria Spano, élue en charge du Patrimoine de la Ville, guide le groupe de curieux vers une première salle au bout de l'escalier en colimaçon. Le décor est planté. La spécialiste du passé rochelais est intarissable. Il faut dire qu'elle était au cœur de l'incendie. C'est elle qui a coordonné le sauvetage des œuvres. 10 ans après, elle n'a rien oublié. "Pendant des années, ça a été douloureux de parler de l'hôtel de ville, maintenant qu'il est rouvert, je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce bien patrimonial extraordinaire" . La visite dure une heure. Cela passe vite, trop vite. C'est bon signe. Notre guide incollable mixte grande histoire et coulisses du sauvetage au gré des salles et des étages. Petit florilège.

La visite guidée commence à l'entrée de l'hôtel de ville © Radio France - Eric Le Bihan

Fauteuils plombés

Dans la salle des fêtes, le portrait du rugbyman Romain Sazy a détrôné temporairement celui d'Henri IV. Au grand bonheur d'un jeune visiteur flanqué du maillot du Stade Rochelais. Géraldine Gillardeau . "La façade était prête à tomber. L'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve a eu l'idée de faire un bloc-béton". Sous nos pieds, il y a donc une dalle en béton et le système de chauffage, un tiers du parquet d'origine a pu être sauvé, idem pour les poutres. La salle a retrouvé ses lustres en bronze et la cheminée du XIXe siècle. "Le mobilier a pu être sauvé, mais il a été très abimé par l'eau. La charpente d'époque a fendu et du plomb et de l'étain ont maculé les fauteuils. Ils ont été restaurés et ont retrouvé leur velours Richelieu." Seul un fauteuil porte encore les stigmates de l'incendie. Il a été conservé en l'état pour la mémoire.

Un coffre-béton protège désormais la salle des fêtes © Radio France - Eric Le Bihan

Lustres volés

Au moment du sauvetage des œuvres d'art, il a fallu être habile. Ce qui n'a pas empêché certains opportunistes de profiter du sinistre et du chaos. "Certains lustres hollandais avaient été stockés dans un lieu tenu secret à La Pallice, mais quatre exemplaires ont été volés". Selon le récit de Géraldine Gillardeau, "ils ont dû être vendus au poids car ils étaient très abimés et n'avaient pas de grande valeur marchande sans restauration". Quatre lustres sont des copies conformes des originaux. Même l'œil d'un spécialiste pourrait s'y méprendre.

La salle des fêtes a retrouvé ses lustres hollandais © Radio France - Eric Le Bihan

Fumées de cigarettes

Lorsqu'on regarde les photos du conseil municipal, on peut voir des nuages de fumées dégagées par les nombreux élus fumeurs. Face à l'exiguïté de la salle du conseil municipal, "Michel Crépeau a proposé que la salle des fêtes accueille les séances tous les mois. Il fallait donc que les services techniques montent les tables, les chaises et sonorisent la salle. Une opération lourde et complexe." Le vaste chantier post-incendie a donné l'opportunité de repenser l'architecture de l'hôtel de ville. Une salle du conseil flambant neuve en forme de coque de bateau inversée a été réalisée au niveau des combles. Là où tout a commencé.

Géraldine Gillardeau intarissable sur l'histoire de l'hôtel de ville © Radio France - Eric Le Bihan

La salle Jean Guiton

Dans l'urgence, la question s'est posée de retirer les tapisseries qui ornaient la salle Jean Guiton, maire de La Rochelle pendant le Grand siège de 1627-1628. Le risque a été pris de les laisser sur place. "Nous avions peur de tout arracher à la hâte", justifie Géraldine Gillardeau. Ce n'est que le lendemain matin (le feu a été éteint vers 5 heures du matin) que les tapisseries ont été retirées. "Les pompiers ont fait un travail extraordinaire. Ils ont monté un échafaudage, et clou par clou, ils ont pu retirer les tapisseries, elles ont été roulées et transportées à Paris pour être traitées. Les cendres risquaient de brûler les soies."

Le maire Maxime Bono voulait absolument préserver ce qu'il y avait de plus important. "L'élément déclencheur, c'est lorsque j'ai vu les pompiers sortir la table de Jean Guiton par la fenêtre. Elle s'est retrouvée dans la rue au milieu des passants. C'est là que nous avons tout sécurisé autour de l'hôtel de ville." En fait, beaucoup d'objets sont passés par cette fenêtre et se sont retrouvés dans la rue des gentilshommes.

De nombreuses œuvres ont été sauvées des flammes par la fenêtre de la salle Jean Guiton © Radio France - Eric Le Bihan

La porte des gentilshommes

Justement, la visite guidée s'achève dans cette petite artère, à l'arrière de la mairie. Cette porte est particulière. Lorsque les maires finissaient leur mandat, une fois par an, ils étaient autorisés à passer par cette porte des gentilshommes. En passant par là, ils étaient anoblis et devenaient gentils hommes et avaient des privilèges. Richelieu mettra fin à ce cérémonial. Auparavant, cette porte n'avait jamais été ouverte au public, sauf de manière ponctuelle lorsqu'il y avait des rondes de nuit. Aujourd'hui, le public et le personnel municipal peut l'emprunter.

Fin de la visite guidée, le groupe est unanime. "Moi je suis née à La Rochelle. C'est magnifique ce qu'ils ont restauré. On est fiers de notre mairie". Et Géraldine Gillardeau de rappeler que le chantier de reconstruction a mobilisé près de 30 corps de métiers, artisans, tailleurs de pierre, plombiers et autres couvreurs. "Cet hôtel de ville fait la fierté des Rochelais et on fera en sorte que ça dure très longtemps. "

Programme des visites

Des visites historiques sont encore proposées cette semaine :

Mercredi 28 juin : de 15h à 19h, visites libres en continu du 1er étage (sans inscription).

Jeudi 29 juin : de 17h30 à 18h30 (Anna Maria Spano, élue en charge du Patrimoine de la Ville)

Jeudi 29 juin : de 18h30 et 19h30 (Christophe Bertaud, élu féru d’histoire de La Rochelle)

Jeudi 29 juin : de 19h à 20h (Géraldine Gillardeau (chargée du Patrimoine de la Ville)

Jeudi 29 et vendredi 30 juin : à 15h et à 16h (avec la présence d'un guide de l’Office de Tourisme)

.L’ensemble des visites habituellement organisées par l’Office de Tourisme reprendront la semaine prochaine et l’Hôtel de Ville est accessible aux personnes à mobilité réduite.