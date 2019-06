10 ans après la greffe qui l'a sauvé, Georges milite pour le don d'organe

En 2008, Georges, ancien gendarme blancois, est sauvé in extremis grâce à une greffe de foie. Depuis, il s'est donné pour mission de faire connaitre le don d'organe.

Le Blanc, France

Georges revient de loin. Sujet aux coliques cystiques aiguës, il souffre d'un dérèglement hépatique. Son état se dégrade et en 2007, cet ancien gendarme stationné au Blanc tombe dans le coma. Il n'y a plus qu'une solution pour le sauver : "J'ai été inscrit sur le fichier des demandeurs d'organes. Il me fallait un foie de toute urgence, mon cas était très grave, j'étais hospitalisé...".

Une nuit, à 3 heures, on lui annonce la grande nouvelle : il est transféré à Rennes pour l'opération de la dernière chance et bénéficie d'une greffe de foie. De son donneur, il ne sait rien, tout juste qu'il lui doit la vie.

Depuis, Georges est sous traitement médical : "C'est à vie. J'ai un suivi très strict. Et puis je fais beaucoup de sport, 3 à 4.000 km de vélo par an par exemple. Et pas une goutte d'alcool !J'ai rajeuni de 10 ans au moins !"

Très entouré, ce père de deux grands enfants a fait de son expérience de vie une nouvelle dynamique. Il intervient auprès de futurs greffés pour parler de son parcours et tient à témoigner le plus souvent possible de l'importance de parler à ses proches de sa position en matière de don d'organe. "Je dis à ceux qui sont sceptiques de se mettre à la place d'une personne en attente d'un organe. Après réflexion, ils deviendront certainement donneurs..."