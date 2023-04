10 ans après, rencontre avec Virgil, l'un des premiers homosexuels à s'être marié, au Croisic

Le 31 mai 2013, Loïc et Virgil se passent la bague au doigt devant Madame la maire du Croisic, Michèle Quellard. Loïc est depuis décédé et Virgil, 52 ans aujourd'hui, se souvient seul mais avec bonheur de ce grand jour : "Ça a été un moment de joie, comme tous les jours mais un peu plus pour cette date mythique où on mettait à l'égalité de droits tous les gens, quelle que soit leur orientation sexuelle."

Le quinquagénaire raconte avec malice : "On a failli passer les premiers mais Montpellier nous a devancés. Non, en réalité, on n'a pas cherché à faire de concours. L'objectif, c'était de nous voir heureux et ce sont de très bons souvenirs." Ce mariage était attendu de longue date. En 2011, le couple avait même écrit à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, pour lui demander de légaliser le mariage homosexuel.

De la période pourtant, Virgil ne garde pas que de bons souvenirs "suite à des lettres qu'on a reçues et qu'on n'a même pas mises dans la poubelle de peur de l'abîmer. On les a mises dans la cheminée et on a fait un feu." Même de la famille, ils n'ont pas toujours eu le soutien espéré : "On a eu des phrases assez assassines, assez méchantes mais on passe notre chemin, on regarde devant. Les idiots du village ne nous intéressent pas."

Le couple invite tout Le Croisic à la noce

Tout Le Croisic est invité à la noce, qui est belle... et festive : "Pour dire, on a vidé la cave du bistrot de la Poissonnerie ! Avec tous les habitants qui ont bien voulu se joindre à nous. Et ils étaient nombreux. Peut-être pas assez mais c'était déjà pas mal !"

Ce jour-là, Loïc et Virgil se font prendre aussi en photo devant la maison de Christine Boutin, et mieux encore : "On a dansé devant la résidence secondaire de Mme Boutin. D'ailleurs, on n'entend plus parler d'elle. Peut-être qu'elle a des problèmes ? J'espère que la santé va bien et qu'elle voit les choses plus positivement."

Après la mort de Loïc, Virgil a déménagé à Nantes. 10 ans après le mariage pour tous, il dit que la société a avancé, avec un bémol toutefois : "L'ouverture d'esprit va dans le bon sens mais il y a encore des choses à corriger", estime celui qui travaille aujourd'hui comme chauffeur routier. Devenu veuf, Virgil déclare aussi : "L'amour de Loïc me nourrit toujours".