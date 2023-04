10 ans du mariage pour tous : Danièle et Daphné, les premières mariées de Reims

Elles auront été les premières rémoises à se dire "oui". Le 22 juin 2013 à la mairie de Reims, Danièle Moreau et Daphné Calandra, en couple depuis près de 25 ans, se sont mariées, un peu plus d'un mois seulement après la promulgation de la loi autorisant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe.

ⓘ Publicité

C'est le 17 mai 2013, journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, que la décision a été prise, lorsqu'elles ont appris la validation de la loi par le Conseil constitutionnel. "Nous étions au parc Léo-Lagrange pour un hommage à François Chenu qui avait été assassiné dans ce parc, et Adeline Hazan, maire de Reims, était présente. Elle a dit : 'Voilà, le mariage est autorisé, qui est-ce que je marie en premier ?' Et là, c'est venu des autres militants d'Ex Aequo (l'association LGBT rémoise, NDLR) qui ont dit : 'Danièle et Daphné'. Comme quelque chose de très naturel", se remémore Danièle. Pour Daphné, l'image qui reste, c'est lorsque Adeline Hazan leur a remis le livret de famille : "Symboliquement, ça a été un moment très important."

loading

"Depuis, j'ai deux enfants..."

Attablées dans leur appartement de Châlons-en-Champagne, les deux femmes, qui ont longtemps vécu à Reims, ont saisi le droit de s'unir aussi pour sécuriser les liens entre Danièle et les enfants de Daphné. "Je les ai connus, ils avaient six et dix ans, explique Danièle. Même devenus adultes, ils étaient très demandeurs à l'idée que je sois reconnue comme leur mère. Depuis, j'ai deux enfants et deux petits enfants..."

Longtemps Rémoises, les deux femmes vivent désormais dans un appartement à Châlons-en-Champagne. © Radio France - Philippe Peyre

Dix ans après, le souvenir des manifestations hostiles au Mariage pour tous reste "douloureux" dans l'esprit des deux femmes. "Qu'on ne soit pas d'accord, pourquoi pas, mais qu'on le fasse dans le respect", tranche Daphné. Cette semaine, Catherine Vautrin , présidente du Grand Reims, ou encore Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui ont été de ceux hostiles à cette loi, ont fait part de leurs regrets.

"C'est bien que Gérald Darmanin présente ses excuses, parce que c'est quand même une voix qui porte en tant que ministre", selon Danièle qui confie toutefois avoir "du mal à croire à son repentir". Et Daphné de s'interroger : "Je me demande si cette déclaration est vraiment sincère ou si ce n'est pas pour des raisons électorales, carriéristes..."