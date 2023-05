Les dix ans du mariage pour tous en Indre-et-Loire : " une réussite personnelle et une victoire collective"

C'était le 29 juin 2013, Vincent Autin et Bruno Boileau se sont dit «oui» à la mairie de Montpellier, célébrant le premier mariage homosexuel en France. Une union historique, après la validation de la loi autorisant le mariage pour tous et malgré l'opposition farouche des milieux conservateurs et catholiques réunis sous la bannière de la "manif pour tous".

Cette époque, Jérémy Guérin Coquereau s'en souvient très bien. Ce militant était alors le président du centre LGBTI Touraine. La violence "était très présente au travers d'un discours qui était complètement libéré avec toutes les manifestations de la manif pour tous. Une libération dans les familles, de manière parfois un peu violente." Une violence ressentie "directement dans notre quotidien On l'a ressenti dans notre quotidien, que ce soit par des agressions dans la rue, avec des attaques à l'époque du centre LGBTI de Tours et des jeunes mis à la rue par leur famille," raconte le Tourangeau, qui vit désormais à Paris.

La validation de la loi et ce premier mariage, pour Jérémy Guérin Coquereau, c'est avant tout "une réussite personnelle, une manière d'être reconnu par la société aussi et une victoire collective, en tant que militant, que de pouvoir fêter cela, se retrouver à la mairie avec sa famille", précise encore le militant qui s'est marié avec son compagnon en 2015. " J'ai quand même grandi avec l'idée, malgré tout, que le mariage ne serait pas possible, ou en tout cas que cela ne serait pas facile en France. On a été pris d'un point de vue militant donc les choses se sont décantées quand la loi est passée avec le discours de Christiane Taubira. On s'est dit que c'était un beau moment et qu'on voulait aussi le partager." Une organisation qui n'a connu que peut de soucis à part des papiers qui n'étaient pas encore à jour. "Comme n'importe quel mariage, la question de l'organisation est toujours compliquée comme savoir quel membre de la famille ont assis à côté de quel autre membre", ajoute-t-il.

10 ans après, le mariage homosexuel est devenu "une normalité, mais il y a encore de nombreux combats comme les question de changements d'état civil pour les personnes transgenres, et le combat sur la PMA qu'on a malheureusement mis beaucoup de temps à gagner en partie. Il reste encore des critères transphobes à la PMA contre lesquels il faut lutter et pour lesquels on a pris du retard. Cela va peut-être nous poser la question en tant que militant, est ce que c'était la bonne priorité le mariage à l'époque ? Est-ce qu'on aurait pas dû mener d'autres combats de front, car aujourd'hui, il y a un peu cette impression de la part des politiques de nous dire que vous avez le mariage et que c'est terminé", précise encore Jérémy Guérin-Coquereau.