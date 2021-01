10 communes de Vaucluse sanctionnées pour manque de logements sociaux

Le préfet de Vaucluse maintient des sanctions financières pour 10 communes de Vaucluse qui ne construisent pas assez de logements sociaux.

La loi impose 25% de logements sociaux dans ces communes mais parfois est en dessous de 3% comme à Cheval-Banc.

Courthezon, l'Isle sur la Sorgue, le Thor, Mazan, Pernes les Fontaines, Pertuis, Saint Saturnin les Avignon, Caumont sur Durance ou Robion sont aussi sanctionnées.

Des communes font des efforts insuffisants

Robion et Caumont Sur Durance sont les communes qui ont construit le plus de logements sociaux mais elles n'atteignent toujours pas le niveau de 25%. 86 logements sociaux construits à Robion en 3 ans, c'est plus de la moitié de l'objectif fixé. Donc le préfet écrit "bilan positif".

Le maire de Robion Patrick Sintes apprécie : "même si on est pas au taux de 25%, il a été acté que des efforts ont été fait. la commune de Robion était sous l'emprise d'une carence: le préfet avait droit de préemption sur toute vente communale. Ca, c'est levé. On retrouve une certaine liberté".

Mais le maire de Robion devra régler une amende : "le prélèvement de l'amende pour carence de logement social existe toujours. Cette amende est de 96.000 euros mais ne sera pas augmentée. C'est une bonne nouvelle pour débuter l'année 2021"

25% de logements sociaux, c'est trop

Le maire de Robion trouve "excessive" l'exigence de 25% de logements sociaux dans une commune. Patrick Sintes espère inaugurer dans un an une trentaine de logements seniors et une qurataine de logements sociaux. Il explique que les maires de Vaucluse sont confrontés "à la rareté du foncier, à son prix sachant qu'un promoteur est moins généreux avec les vendeurs lorsqu'il doit produire du logement social. A cela s'ajoutent les règlements d'urbanisme sur les aléas inondations ou feux de forêts" qui rendent certaines zones inconstructibles.

D'autres élus avancent les contentieux avec les vendeurs et les riverains mais aussi les impératifs de protection du patrimoine protégé en centre ville.

35 pages d'arrêtés de carence de logements sociaux

Dans ces 35 pages d'arrêtés de carence de logements sociaux, le préfet résume la situation du logement dans les 10 communes sanctionnées.