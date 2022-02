10% d'augmentation de salaire pour les employés des Colombus café de Nîmes, Montpellier et Béziers

"Nous [restauration rapide], contrairement à la restauration traditionnelle, nos équipes ont été très stables au retour du Covid. L'idée, ce n'est pas un pansement qu'on vient appliquer sur une problématique, c'est vraiment de se dire : _est-ce que ce qu'on demande à nos collaborateurs aujourd'hui vaut 1.270€ par mois et la réponse est à l'évidence non_." Sébastien Polo préside le Groupe café sud. Cette société regroupe les 4 établissements labellisés Colombus café de Nîmes, Montpellier et Béziers. Et l'homme va plus loin : "La deuxième question c'est : est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on arrivera à le tenir ? Est-ce qu'on ne va pas mettre en péril l'entreprise et donc les emplois qui vont avec ? Aujourd'hui j'ai acquis la conviction qu'on arrivera à le faire."

Le travail fait par les baristas, les employés polyvalents, vaut plus que le SMIC estime Sébastien Polo, président de Groupe café sud Copier

Une conviction, et une décision, qui peuvent ne pas plaire à tous explique Sébastien Polo : "Je sais que ça va dégrader les comptes de l'entreprise d'un point de vue purement mathématique, et je sais que les partenaires banquiers auront un regard très mathématique de nos résultats. Quand on devra se développer, lever de nouveaux fonds, je sais que ce sera plus difficile car on sera moins profitable qu'avant. Pour autant, ça ne me paraît pas suffisant pour ne pas le faire. A moi de les convaincre que les valeurs qu'on porte dans l'entreprise valent le coup de nous accompagner."

Cette augmentation salariale va compliquer les rapports avec les banques estime le patron de Groupe café sud Sébastien Polo, mais je me devais de la faire conclut-il. Copier

Un choix fait au nom de la responsabilité sociale de l'entrepreneur et sociétale de l'entreprise. Un choix libre puisque ces 4 établissements, qui dépendent de la convention collective de la restauration rapide, ne sont pas liés par le récent accord salarial de la restauration traditionnelle encore à appliquer. Louis, employé polyvalent au Colombus café de Nîmes, verra son salaire passer de 1.270€ à 1.401€ net : "J'ai toujours connu la restauration rapide donc j'ai toujours connu de la rémunération au SMIC et là, travailler dans la restauration rapide et être payé au-dessus du SMIC est quand même très gratifiant. Et puis le SMIC, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de tenir qu'avec ça."

Reportage au Columbus café de Nîmes, l'un des 4 établissements du Groupe café sud présidé par Sébastien Polo Copier

Les salariés souriaient, ce mercredi soir ils boiront une verre. Bien sûr, la restauration rapide n'est pas le monde des bisounours, la hiérarchie est exigeante, le ou la "barista" doit servir le client vite, bien, et avec le sourire. Mais les salariés des Colombus café de Nîmes disposent d'un à deux week-end par mois, terminent à 20 heures maximum, font leur service en une seule fois [il n'y a pas de coupure], les heures supplémentaires sont payées à 25% dès la première heure. Ces conditions pourraient laisser songeurs certains employés de la restauration traditionnelle. Dans cette restauration traditionnelle, l'accord négocié fin 2021 vient d'être validé par les syndicats. Sont prévues 3 réunions d'ici la fin mai, 3 réunions entre les partenaires sociaux pour la mise en musique de cet accord.