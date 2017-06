A 10 jours du bac, révisions intenses pour ne pas "se craquer"

Dans 10 jours, ça y est, grand départ pour le baccalauréat avec l'épreuve de philosophie. Autant dire que les révisions s'intensifient comme à Laval où deux lycéennes abordent différemment cette semaine intense.

Nive et Sophie sont du genre appliquées. Pile à l'heure pour l'ouverture de la bibliothèque Albert-Legendre à Laval. "On peut rester jusqu'à 5--6h", sourit Sophie, en terminale ES au lycée Ambroise Paré. "Mais avec des pauses hein!" , rectifie Nive, elle aussi en section économique et sociale. Les révisions ont commencé un peu tard, "le week-end dernier, avec les ponts", mais qu'importe. Les deux lycéennes respectent un plan de révisions très précis : un jour, une matière, et évidemment priorité aux gros coefficients : l'économie et l'histoire-géographie.

"Je suis stressée, mais je fais des efforts"

Toute l'année, leurs moyennes oscillaient entre 13 et 14. Large, pourrait-on dire. Mais Sophie est bien consciente qu'avant le jour J, rien n'est fait : "on peut bien réussir son année, et se craquer pendant les épreuves. Donc c'est important de réviser, de bien tout savoir". Lucide, mais sereine malgré tout. "J'ai quasiment pas bossé de l'année, sauf avant les devoirs. Mais là je vais vraiment travailler pour avoir la mention Bien. Je dors bien, je suis pas stressée et c'est surtout ça qui m'inquiète !" , raconte la jeune fille.

Le #Bac2017 c'est bientôt ! Retrouve le calendrier officiel des épreuves du bac général, pro et techno → https://t.co/SsbSrWmbda — Éducation nationale (@EducationFrance) May 29, 2017

Son amie, Nive n'affiche pas la même quiétude. "Je voudrais une prépa économique et commerciale. Mais avec 13 de moyenne, même avec des bonnes appréciations, pas sûr que ça suffise. L'an passé sur le bac blanc, j'ai beaucoup stressé et ça s'est vu sur les résultats. Là je vais faire des efforts. Pour les révisions, maintenant je fais des pauses. Mes parents aussi m'aident, ils me préparent le petit-déjeuner etc.. Et me rassurent en me disant que ce n'est que le bac. Y'a deux ans, je visais la mention Très bien, après Bien l'an passé, mais cette année... (rires). On va essayer de pas se prendre la tête !", conclut Nive.