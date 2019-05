100 000 euros récoltés dans les Landes pour Notre-Dame de Paris par la Fondation du Patrimoine

Département Landes, France

1 020 Landais ont donné un peu plus de 100 000 euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris ; c'est le montant de la collecte dans le département réalisée par la Fondation du Patrimoine. Le chiffre n'est pas tout à fait définitif, "tous les chèques n'ayant pas encore été enregistrés" explique Jean Mortier, de la Fondation du Patrimoine pour les Landes, qui ne se souvient pas d'une cause qui a autant mobilisé par le passé. Des dons sont même venus de la prison de Mont-de-Marsan. "Nous avons reçu des dons de plusieurs détenus. Ils ont envoyé la somme de 33 euros", raconte Jean Mortier, "même en prison les gens ont voulu montrer leur solidarité."

Une nouvelle collecte est lancée : Plus jamais ça

La cagnotte est maintenant close, depuis le 14 mai. Voulant poursuivre sur l'élan de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Fondation du Patrimoine vient de lancer une nouvelle collecte, Plus jamais ça, "pour aider toutes les églises de France en péril" explique Jean Mortier. "Dans beaucoup de villages, et en particulier dans les Landes, nous avons beaucoup de petites Notre-Dame. Je rencontre très souvent des maires de villages avec des églises malheureusement fermées, avec des associations qui se battent pour avoir de l'argent, des subventions, pour essayer de faire les travaux nécessaires pour la réouverture de leur église. Donc on va voir si on veut les aider."