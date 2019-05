100 000 visiteurs depuis le début de l'année: le château du Clos Lucé explose ses chiffres de fréquentation

Indre-et-Loire, France

A J moins Un de la venue d'Emmanuel Macron et de Sergio Mattarella, les présidents français et italien, le château du Clos Lucé fait ses comptes et ils explosent depuis le début de l'année: +20% pour la fréquentation, + 30% pour les ventes de produits dérivés. La célébration des 500 ans de la Renaissance est une année historique pour le château de Léonard de Vinci. Michaël Petitjean, le secrétaire général du Clos Lucé, tire le bilan de cette saison 2019.

Nous avons accueilli 100 000 visiteurs contre 81 000 l'an passé à la même époque. Ce qui fait 19 000 personnes en plus, une hausse de près de 20%. Si l'on se rapporte au mois d'avril, c'est une augmentation de + 28%. C'est du jamais vu! Avec une recrudescence de la clientèle étrangère et des groupes scolaires. Beaucoup d'Italiens, les asiatiques de retour, et les Français qui sont aussi plus nombreux -Michaël Petitjean, secrétaire général du château

La fréquentation va de pair avec la hausse des ventes de produits dérivés. La boutique du Clos Lucé ne désemplit pas.

Je n'ose pas le dire mais la boutique progresse de 30 à 35% de son chiffre d'affaires. Là aussi, une année extraordinaire. La majorité des articles se vendent très bien, je pense en particulier au timbre créé spécialement pour les 500 ans, aux mugs, aux maquettes estampillées Léonard de Vinci.

Le mug du 500ème anniversaire est l'un des produits les plus vendus en boutique © Radio France - Denis Guey

Le château du Clos Lucé est fermé ce mercredi 1er mai pour préparer au mieux la venue des présidents Macron et Mattarella qui se fera sous haute protection jeudi 2 mai.